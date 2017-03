Un profesor sobre la mujer: “Si no sabes hacer nada, por lo menos abre las pinches patas”

El discurso machista de este profesor de la Universidad de Guadalajara, ha generado un auténtico vendaval en las redes sociales de México, una indignación que se ha extendido a otros países de habla hispana coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

En el vídeo se puede escuchar a este profesor decir: “Que alce la mano quien llegue a casa y (al preguntar) ‘¿ya está la cena?’ (le respondan) ‘ahorita salgo’ con una chingada. Vengo cansado, vengo estresado, ¿qué puta madre que no te doy suficiente dinero para que tengas todo hecho aquí, esté en orden? (imita cómo respondería ella) ‘Ah, no, no te apures gordito, ahora te preparo esto y lo otro’. Rápido porque tengo ganas de coger y la chingada, así que te quiero ya. Y luego no nos falta (imitando una frase de ella) ‘no hay gordito, es que me duele la cabeza’. (Él responde) ¿Te duele la cabecita hija de tu puta madre? ¿Te duele la cabeza pendeja? Miren, yo no sé ustedes, pero si yo trabajo todo el día, me maté estudiando para ganar mi dinero, a mí me dicen esto, la agarro de las greñas y le pongo una pinche zarandeada. Óyeme pendeja, no sabes hacer nada, por lo menos abre las pinches patas y si no te gusta agarra tus pinches mocosos y lárguense a la calle a ver qué chingados hacen”.

Gracias a la difusión del vídeo en el Facebook de un amigo del alumno que lo grabó, la Universidad ha decidido expedientarlo.