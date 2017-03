Unid@s se puede, harto de la “confusión” del PSOE con la moción de censura

Unid@s se puede está harto de la “confusión” que parece reinar dentro del PSOE en cuanto a las “informaciones contradictorias” que están emitiendo sus dirigentes sobre el apoyo o no a la moción de censura contra CC en el Gobierno de La Laguna. Por ello, el portavoz municipal de Unid@s, Rubens Ascanio, considera que el PSOE “debe decir públicamente cuál es su posición” respecto a este tema.

Además, Ascanio manifestó ayer, en una nota, tras lo publicado el mismo día por DIARIO DE AVISOS, que las declaraciones de la actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio, Mónica Martín, en las que afirma que no han tenido ninguna “propuesta seria” relativa a un posible cambio de gobierno lagunero, son “totalmente inaceptables y una falta de respeto a la ciudadanía, especialmente cuando su grupo no ha dado la más mínima respuesta tras la reunión formal mantenida en enero y ante la propuesta de acuerdo para la moción de censura realizada en su momento a las puertas del Ayuntamiento”. Desde Unid@s enfatizaron que “nuestra seriedad la demostramos en el trabajo diario y dando la cara por las cosas en las que creemos, con propuestas razonadas”.

Asimismo, Ascanio cree que, con “la suma de declaraciones contradictorias realizadas en los últimos meses, el PSOE está demostrando que es un partido sin rumbo, que no es capaz de explicar el acuerdo que mantiene con CC en La Laguna”. Además, sostuvo que “parece que el PSOE se conforma con que sus áreas se hayan visto económicamente beneficiadas” en el presupuesto de La Laguna para este año, actitud que criticó porque “la política es mucho más que un mercadeo”.

Por su parte, el socialista Javier Abreu afirmó ayer que las declaraciones de Mónica Martín y de la hasta hace poco vicepresidenta del Ejecutivo regional, Patricia Hernández, son “simplemente una pose”. “Me parece muy bien que tengan un deseo, pero en política, cuando los números dan, se pueden cumplir, y si no lo han ordenado es porque el deseo no es más que una pose”, enfatizó.

“No han movido un dedo”

Abreu insistió en que “la moción de censura está, hay 11 concejales que estamos dispuestos a tirar para adelante, tenemos argumentos, y lo único que estamos esperando es que las gestoras del PSOE digan que sí”. “Y no han querido ordenarla porque lo único que están haciendo es una pose ante la opinión pública -aseveró-. Viendo cómo están las encuestas y la gente en la calle, quieren quedar bien con buenas declaraciones, pero luego no hacen nada, no han movido un solo dedo para hacer la moción, para desalojar a CC”.

En cuanto a las afirmaciones de Mónica Martín sobre que “no ha habido una proposición seria”, Abreu respondió que son “excusas”, porque todo el proceso ha sido “público y transparente”.

Mientras, el portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez, añadió que “lo único serio y consecuente es respetar el resultado de las elecciones y cumplir con el compromiso adquirido ante los ciudadanos” de un cambio político en La Laguna.