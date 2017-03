Una niña sale volando por el viento

Madison Gardner, una niña de 4 años, quedó suspendida durante varios segundos del pomo de una puerta debido a los fuertes vientos en Ohio (EEUU). Los padres se llevaron un gran susto, aunque según relata su madre a ‘Fox 8’, “al principio tenía algo de miedo, pero luego se reía. No soltó el pomo hasta que la separé yo”.

Esta divertida anécdota ocurrió miércoles pasado, 8 de marzo, y la familia se lo tomó con tan buen humor que decidió compartir en Facebook el vídeo de seguridad que grabó las escena acompañando las imágenes con la canción Come fly with me de Frank Sinatra.

En solo una semana ha logrado casi 900 ‘Me gusta’, ha sido compartido más de 790 veces y lleva la friolera de más de un millón y medio de reproducciones.