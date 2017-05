Juan Cortina: “El proyecto de los Cherenkov debe tener un rango diplomático”

“El proyecto de los Cherenkov, debe tener rango diplomático, algo que ocurre con las infraestructuras científicas singulares”. Así lo afirma Juan Cortina, uno de los dos directores del telescopio Cherenkov y miembro del Institut de Fisica d’Altes Energies (IFAE) así como del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST). Considera necesario que los Cherenkov tegna, como ocurre en Chile con proyectos de similar magnitud, un rango de consulado.

Asegura en estas declaraciones a DIARIO DE AVISOS que “este asunto, que está causando un serio daño a los científicos que estamos detrás de este importante proyecto” y como ejemplo de este perjuicio cita que “un retraso de un año nos supone una pérdida económica de un millón de euros”.

Cortina esperaba ayer, en el marco de una reunión al más alto nivel y junto a un equipo de 20 científicos, por lo qué va a ocurrir con la instalación del primero de los 19 instrumentos cientícos con los que avanzar en la investigación y en el marco de un consorcio que cuenta con más de 1.000 científicos de 29 países.

Esa gran comunidad científica en la que se integran los más importantes investigadores del mundo en astronomía y en distintos campos como la Física, está pendiente de que puedan abrirse los nueve contenedores que duermen desde hace semanas en la plataforma de cemento terminada desde el mes de febrero en el Observatorio del Roque de Los Muchachos donde, si no desvían el proyecto al observatorio chileno de Atacama en virtud de dos papeles que siguen sin ser emitidos por el Cabildo y el Ayuntamiento de Garafía, se ubicarán los 19 telescopios detectores de rayos gamma de muy alta energía.

La situación es límite. Lo explica con detalle Juan Cortina, que se muestra consternado por las impresiones del alcalde con respecto a la igualdad de condiciones entre vecinos y científicos, dado que “seis meses de tiempo son suficientes para dar respuesta y una licencia a un vecino cualquiera y a un proyecto científico de esta magnitud”.

El co director del primero de los 19 telescopios Cherenkov relata que “la semana pasada estuve en una reunión en Río de Janeiro sobre la colaboración CTA y allí había 200 personas que estaban pendientes de cuál era la situación en La Palma y cuál era la situación en Chile. Y lo que tenemos que decir es que en La Palma estamos congelados”. Allí estaban representados los principales inversores en ciencia del mundo, no solo Estados Unidos y Japón, sino todos los paises europeos y “todos estaban sorprendidos ante las explicaciones de que en La Palma estamos totalmente atascados porque no nos dan una licencia de obra”.

La Palma, que compite desde hace años por no sucumbir en términos de observación astronómica al protagonismo de Chile, y que ha luchado a través del Insituto de Astrofísica de Canarias (IAC) por no perder “enteros” en su lugar preponderante en el Hemisferio Norte, está ahora mismo en boca de científicos y de las grandes potencias inversores en ciencia de todo el mundo. Y parece que la impresión sobre la seguridad urbanísitca para ejecutar cualquier proyecto empeora por momentos.

Cortina explica en declaraciones a DIARIO DE AVISOS que “nos mantenemos en una tensísima espera”, un suplicio que comenzó “el 18 de noviembre de 2016, fecha desde la que ya han pasado seis meses”. “Ahora mismo no es que nosotros queramos ser más que ningún ciudadano de Garafía, sino que queremos que se resuelva un asunto en el que hemos trabajado mucho y del que hemos hablado, trasladando la dimensión que esta situación tiene, desde julio de 2016 en reuniones con el alcalde y con el teniente alcalde, además de con el Cabildo, que es más consciente de la importancia de este proyecto”.