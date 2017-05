Juan Cortina: “El proyecto Cherenkov debe tener un rango diplomático”

La desesperación de la comunidad científica vinculada a los telescopios Cherenkov terminará la próxima semana. Llegará a su fin porque el Cabildo palmero, instado por el Instituto de Astrofísica de Canarias y después de una lucha administrativa y política de más de cuatro meses con el Ayuntamiento de Garafía, ha emitido por fin la calificación territorial que le exigía el alcalde, el nacionalista Martín Taño, para emitir a su vez la licencia municipal de obras.

El miércoles, según fuentes del Cabildo insular de La Palma y del Ayuntamiento consultadas por este periódico, podrá iniciarse el montaje de la estructura del primero de los 19 telescopios Cherenkov, concretamente el primero de los cuatro de mayor dimensión para el que, desde febrero, quedó construida la plataforma en la que se asentará.

El Cabildo, al menos no oficialmente ni a través de su presidente, Anselmo Pestana, ni por boca de su consejero de Planificación, Gonzalo Pascual, han querido escenificar como ha dado el brazo a torcer tras la postura inamovible que durante meses ha mantenido el Ayuntamiento de Garafía, insitiendo en que antes de otorgar la licencia de obras para la instalación del primero de los prototipos de los Cherenkov, era imprescindible ajustado a derecho, la emisión de la preceptiva calificación territorial.

No solo el alcalde de Garafía, el nacionalista Martín Taño, se ha negado a dar la licencia, sino también su teniente alcalde, el socialista Yeray Rodríguez, con quien pactó en abril del pasado año tras cesar de su cargo a los concejales de Nueva Canarias liderados por Argelio Hernández Ortega. De hecho, en aquellas fechas y tras conocer su expulsión del gobierno local, Hernández Ortega, acompañado por el líder insular, Miguel Ángel Pulido, denunció que el motivo de su cese era su negativa como responsable de Urbanismo a otorgar una licencia que no tenía intención de facilitar para allanar el camino a las instalaciones científicas, lo que le valió, aseguró en aquellas fechas, serias recriminaciones del grupo de Gobierno en el Cabildo.

Desde el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), que no bajará la guardia hasta no ver emitida la documentación el miércoles, confían en que este largo retraso de meses que ha condicionado los tiempos de ejecución del proyecto del grupo de telescopios Cherenkov, no condicione otras opciones de enorme trascendencia para mantener el protagonismo de La Palma en el contexto internacional y en el ámbito de la investigación astronómica. Esta nueva semana es definitiva para iniciar un proceso de normalidad institucional no solo entre Cabildo y Ayuntamiento, sino para alejar la sombra del inmovilismo administrativo y de planficación de un territorio que, como en tantos asuntos relacionados con el turismo, mantiene el lastre de la falta de desarrollo, que sigue atribuyéndose a la falta de eficacia en la gestión y a la precaria planificación, con diez planes generales de urbanismo sin aprobar y con la modificación del Plan Insular de Ordenación de La Palma en una tramitación que aún se prolongará, al menos, un año más.