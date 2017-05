Nano: “Espero que el Tenerife suba, pero no descarto regresar en Segunda”

Su primer año en la élite no fue el soñado. A pesar de ser el fichaje más caro de la historia de la SD Eibar, Nano no ha podido demostrar toda la calidad y los goles que guardan sus botas. Nano tiene contrato con el Eibar hasta 2021, pero la entidad azulgrana escuchará las ofertas que lleguen por él. Regresar al CD Tenerife es la primera opción para el jugador.

-No se puede decir que su primer año en Primera División haya sido el soñado.

“El año ha sido complicado. He pasado de jugar todo a no jugar casi nada. Es un punto negativo, pero he aprendido muchas cosas, he madurado y, en ese sentido, estoy contento”.

-¿De qué le ha valido salir de casa?

“Sirve para mucho. La gente piensa que los canarios, cuando salimos de las Islas, no arrancamos. Eso no es así. Yo me adapté bien y lo único negativo es que no participé mucho. Debo seguir trabajando, esperando, y ya se verá lo que pasa el año que viene”.

-Se habló mucho en el mercado de invierno de su regreso al CD Tenerife. ¿En qué quedó todo aquello?

“Intenté volver al Tenerife. Yo quería, ya que en el Eibar no estaba teniendo mucha participación. Se intentó, pero no se pudo. Hubo muchas charlas con Serrano, pero no se pudo plasmar”.

-¿Se lo vuelve a plantear para la próxima temporada?

“Yo tengo contrato con el Eibar, pero lo que quiero es jugar. No sé qué pasará en el futuro, pero lo que tengo claro es que quiero jugar. Desconozco si allí tendré minutos. Entrenaré como el que más, pero si veo que no tengo posibilidades de jugar, tendré que plantearme las cosas. En el Tenerife tuve mucha participación y cuando sales a otro club, crees que será lo mismo. Luego lo tuve todo negro, por lo que tengo que pensar en lo mejor para mí. Soy joven y lo que quiero es jugar”.

-¿El Tenerife en Primera sería el destino ideal?

“Espero que suban, pero tampoco descarto venir aquí en Segunda. Aquí siempre voy a estar contento, ya que tengo a mi familia, a la afición del Tenerife, que es muy grande, y no descarto nada. El verano es muy largo y para algo están mis representantes”.

-¿Cómo ve a su exequipo?

“No me sorprende lo que están haciendo. Conozco las sensaciones que tienen y los play-offs ya los tienen casi asegurados. Para mí es uno de los equipos más fuertes que habrá en las eliminatorias.

-¿Cómo valora su participación en esta primera Markomilk Cup?

“Cuando yo era pequeño, veía a mis ídolos por la tele o con el Tenerife y ahora me alegra que ellos me vean así. Me miran como un ídolo que representa muchas cosas y para mí es un orgullo. Además, esto se produce en mi isla y me alegra que me pregunten y me pidan consejo”.