Abreu: “Hay que reprobar al alcalde por no obedecer al Pleno”

El concejal lagunero del PSOE Javier Abreu manifestó ayer su plena disposición a que “se repruebe al alcalde, José Alberto Díaz (CC), por no obedecer una decisión del Pleno municipal”. Abreu, que puso a disposición para ello tanto su voto como el de su compañero de grupo, Yeray Rodríguez, hace referencia así a las palabras del regidor lagunero, que se ha negado a condenar la compraventa de la playa de Las Teresitas, sobre la que ha recaído sentencia condenatoria (contra la que caben unos recursos ante el Tribunal Supremo ya anunciados), tal y como decidieron la mayoría de los concejales laguneros hace unas semanas.

Para Abreu, el hecho de que el alcalde de La Laguna se niegue en redondo a condenar el caso “demuestra que hoy en día es el representante de la ATI profunda, de la que se han desmarcado tanto el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, como el presidente del Cabildo insular, Carlos Alonso”, aludiendo así a que, en ambas instituciones, Coalición Canaria sí ha respaldado las mociones presentadas para censurar lo acaecido con el frente de la playa santacrucera.

Además, el edil socialista vincula la reprobación con la anunciada (pero no presentada) moción de censura contra José Alberto Díaz. El alcalde cuenta con el respaldo de sus compañeros de partido, el Grupo Municipal del Partido Popular y tres concejales del PSOE. “Mi voto y el de mi compañero Yeray Rodríguez están a disposición tanto de la reprobación, que en mi opinión debería impulsarse mañana mismo, como para una moción de censura, porque nosotros estamos por la labor de enviar a la ATI profunda a la oposición, indicó Abreu. “Aquí hay dos modelos”, continúa el concejal de la Ciudad de los Adelantados, “el de los que mantienen en el poder a la ATI profunda y el de los que queremos enviarla a la oposición, es así de sencillo”.

En todo caso, para Abreu la reprobación al alcalde debe ser inmediata, ya que “son los mismos 16 concejales que aprobaron la condena al caso Las Teresitas quienes tienen ahora que reprobar al alcalde, que se niega a cumplir con el acuerdo del Pleno”.

“No moverse”

En cuanto a las declaraciones de su compañera de grupo municipal del PSOE y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, Mónica Martín, sobre si el ganador de las recientes primarias estatales del PSOE, Pedro Sánchez, les habría ordenado “estarse quietos”, respecto a la censura, Abreu sostuvo que “no me parece correcto desvelar conversaciones privadas con el secretario general del partido; si le digo lo que pienso, no creo que dijera eso, pero, en todo caso, insisto en que yo, desde luego, no desvelo el contenido de las conversaciones privadas”.

Sobre si realmente la victoria de Sánchez puede acabar con la división en el Grupo Municipal Socialista de La Laguna, clave para que Díaz siga como alcalde, Abreu entiende que “los que han votado a Sánchez son partidarios de dar un giro a la izquierda, y eso tiene que aplicarse en la política que lleva a cabo el PSOE en las distintas instituciones, ya sea en el Cabildo como en el Gobierno de Canarias y, claro, en el Ayuntamiento de La Laguna. En todas, porque le pongo un ejemplo: la Ley del Suelo también afectará a La Laguna. Y ese giro a la izquierda es contradictorio con mantener a un alcalde como el de La Laguna, que se sostiene gracias al respaldo del Partido Popular”.

“¿Los delegados? La dirigencia no está en consonancia con la militancia”

Cuestionado sobre la elección de delegados en el PSOE tinerfeño para el próximo Congreso Federal, entre los que figura, por ejemplo, su compañera de grupo municipal Mónica Martín (que gobierna con Coalición Canaria en La Laguna), para Javier Abreu la elección prueba que “la dirigencia no está en consonancia con la militancia”.

Al ser requerido para que profundice en el tema, el concejal explicó que, a su juicio, “el sistema de primarias es democrático, pero debe mejorarse, porque al separar la votación que elige al secretario general del congreso, provoca que los votos no correspondan en ambas decisiones. Ahora se comprueba que, mientras los militantes han optado por una candidatura alternativa, el aparato sigue controlando el partido”, adujo al respecto.

“Creo que este problema se solucionaría celebrando el mismo día las votaciones para ambas cuestiones”, remacha la cuestión el edil del PSOE en el Ayuntamiento de La Laguna.