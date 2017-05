Al menos 19 muertos y 50 heridos en una explosión en un concierto en Manchester

La Policía británica ha afirmado en la madrugada de este martes que está tratando el suceso en el Manchester Arena como un “posible incidente terrorista”, según ha informado la cadena de televisión local Sky News.

Asimismo, la Unidad Antiterrorista Noroeste ha confirmado que está haciendo frente a la situación como un “posible incidente terrorista”, tal y como han indicado fuentes citadas por la cadena de televisión BBC.

Emergency services responding to serious incident at Manchester Arena. Avoid the area. More details will follow as soon as available

— G M Police (@gmpolice) 22 de mayo de 2017