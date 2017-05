Antonio Porras: “La historia de la perra Bety me suena a montaje”

“Sí se demuestra que la perra Bety fue abandonada por un cazador, seremos nosotros los primeros que nos convertiremos en acusación particular”, manifiesta Antonio Porras, presidente de la Federación de Asociaciones para la Gestión Cinegética de Tenerife y veterano representante del colectivo de cazadores de la Isla. “Todo lo sucedido con esa perra en La Laguna me suena a un gran montaje”, apunta Porras, al entender que “sigue la batalla” con el objetivo de “desprestigiar a la caza y a los cazadores”, comenta indignado.

Considera el veterano cazador que “resulta muy extraño que esa perra se hallara en una ventana de una oficina y que cuando se tiró a la calle estuviera preparada una manta para recogerla, la única escena que se ve en el vídeo. Todo muy extraño, entre otras razones porque no conozco ningún perro o perra de caza que se suicide”, remarca Porras.

“Hemos preguntado -comenta- sobre los datos del supuesto dueño de la perra y nadie nos los ha querido dar, y la Policía de La Laguna niega lo que se ha publicado en distintos medios”, en una información que, según él, tiene muchas contradicciones, porque “primero se dijo que apareció en el Teide, luego en los montes de Garachico, donde hay un campo de adiestramiento de invierno, y si, como dicen, llevaron a la perra a un veterinario para ver el microchip, no entiendo cómo no avisaron al dueño… Todo suena a un gran montaje”, insistió Antonio Porras, quien además también se extraña de que un grupo de cazadores haya querido donar 40 o 50 sacos de pienso a Valle Colino, donde se encuentra Bety, “y no los hayan querido recoger”, afirmó.

Porras afirma que no pararan “hasta desmontar este entuerto”, y para ello cuentan “con un grupo de cazadores que están averiguando lo sucedido”. A este respecto, advirtió de que “como haya sido un montaje, más de uno va a pasar una semana sin dormir de los nervios que va a coger”.

Tras vagar entre Las Cañadas del Teide y los altos de La Victoria, según contaron fuentes policiales laguneras, Bety, una podenco canaria, fue encontrada por una vecina de la calle de Heraclio Sánchez de La Laguna.

El 10 de mayo la podenco, tras permanecer algunos minutos en el alféizar, salió por la ventana del segundo piso y cayó, siendo salvada por ciudadanos que la cogieron al vuelo amortiguando su caída con una manta. Luego fue trasladada al Albergue Comarcal Valle Colino, pesando apenas 15 kilos, cuando lo normal para un podenco sano de su tamaño serían 25.

La intención de la directora del Albergue Comarcal Valle Colino es trasladar a la perra a una protectora de animales, si es que antes no la adopta alguien, algo que hasta ahora no ha ocurrido ante el aspecto enfermizo que sigue teniendo, pese a su avanzada mejoría.