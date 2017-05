Arafo, Candelaria y Güímar se sienten engañados por la Asociación Mixta del Polígono

Los ayuntamientos de Arafo, Candelaria y Güímar se sienten “engañados” por la Asociación Mixta de Compensación (Fomento, Cabildo, La Caixa y empresarios) del Polígono Industrial Valle de Güímar, al no comunicársele en julio de 2013, cuando 40 años después lo recepcionaron, la ilegalidad del emisario submarino, que al día de hoy sigue vertiendo al mar aguas industriales sin tratar.

No resulta extraño, por tanto, que los consistorios no admitan la desaparición de la Asociación Mixta, pues consideran que debe atender ante la Justicia por esos vertidos, una vez que los tres ayuntamientos fueron denunciados por ellos, y además recibir una multa de 30.000 euros por parte de la Apmun (Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural).

Los tres consistorios del Valle han tenido que enviar documentación a un juzgado de Güímar que ha abierto diligencias previas sobre la denuncia interpuesta por Sí se puede e Izquierda Unida en diciembre, y ayer mismo acudieron representantes de los ayuntamientos, con sus secretarios municipales, así como del Consejo Insular de Aguas y el Seprona para recoger muestras en la costa del polígono, levantando acta la autoridad judicial. En la escritura de cesión obligatoria gratuita de terrenos efectuada por la Asociación Mixta de Compensación del Polígono a favor de los ayuntamientos, de 23 de julio de 2013, se incorpora un anexo donde se relacionan todos los bienes objeto de cesión, entre los que se encuentra el emisario del Polígono, manifestándose en ese anexo que “en la actualidad la Asociación Mixta de Compensación del Polígono Industrial Valle de Güímar ha solicitado prórroga y autorización, para vertido al mar de aguas residuales a través de dicho emisario, a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Viceconsejería de Medio Ambiente, así como concesión para la Ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife”. En ningún caso se hace referencia a que la autorización de vertidos estaba extinguida, según señalan desde el Ayuntamiento de Candelaria, que expondrá ese texto como defensa judicial.

El Ayuntamiento candelariero recuerda asímismo que se han mantenido reuniones periódicas entre los tres consistorios y Cabildo, Consejo Insular de Aguas y Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias en aras de consensuar las medidas que se van a adoptar en todo este proceso.

Entre esas medidas existe el compromiso del Consejo Insular de Aguas para preparar la documentación técnica necesaria con la finalidad de obtener dicha autorización, lo que conllevaría la firma del correspondiente convenio, cuyo borrador está siendo estudiado por Candelaria y Güímar, mientras que Arafo ya lo aprobó el 16 de mayo en el pleno en el que también se aceptaron las encomiendas de Candelaria y Güímar.

Los decretos para el cierre del emisario, en el Ayuntamiento de Candelaria, se iniciaron el 23 de febrero y tras la información pública y audiencia de los interesados se atendió el lunes (día 22) las alegaciones presentadas por Sí Se Puede (29 marzo de 2017) y no así las de la Asociación Mixta (30 marzo de 2017), requiriendo al Consejo Insular de Aguas para que ejerza sus potestades administrativas de suspensión y cesación de vertidos de aguas residuales sobre las empresas del Polígono que incumplan la normativa legal y reglamentaria.

Ayer mismo, la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, firmó el decreto por el que se ordena el cierre temporal del emisario submarino copropiedad de los ayuntamientos de Arafo, Candelaria y Güímar, porque no cuenta con autorización de vertidos de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, ni con la concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre, tomando en conocimiento del decreto dictado por Arafo el 19 de mayo acordando el cierre del emisario.

El mismo decreto insta al Cabildo de Tenerife y al Consejo Insular de Aguas para que ejerza sus competencias sobre el emisario en materia de depuración y vertidos.

Desde Güímar, su alcaldesa, Carmen Luisa Castro, niega su intención de cerrar el emisario -está en suelo de Arafo- y recuerda que “el Polígono lleva 40 años vertiendo al mar y el Cabildo ya en 2013 se opuso a que unos inversores eslovacos construyeran en el Valle una depuradora porque dijeron que eso era una competencia suya, no del Ayuntamiento”.