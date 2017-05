Arrancan de cuajo las cabezas a palomas y las tiran al mar en Guía de Isora

Una plaga que no cesa: el maltrato animal. Un vídeo grabado por un vecino que paseaba por la zona prueba la presencia de varias palomas a las que uno o varios desconocidos arrancaron violentamente la cabeza antes de lanzarlas al mar. Algunos de los objetos que la marea trajo a la costa junto con los cuerpos decapitados de estas aves hacen apuntar a un posible sacrificio relacionado con la brujería o supersticiones similares. Ayer mismo, las palomas habían sido retiradas parcialmente del agua, pero se mantenían en la costa, algunas guardadas en una bolsa.

El hallazgo

José es un vecino de la zona que andaba por el paseo marítimo que circula desde Playa San Juan hasta Fonsalía. “Está quedando muy bien y es un sitio fantástico para pasear con mi hijo, que tiene 10 años. Lo que no imaginábamos era encontrarnos con una imagen tan desagradable”, explica el vecino.

Fue precisamente el niño, que como todo pibe a su edad le encanta disfrutar jugando en los charcos existentes en esta zona del litoral del municipio de Guía de Isora, quien descubrió la macabra imagen en la cala existente frente a Fonsalía.

“Pronto me di cuenta de que se trataba de palomas muertas, que flotaban entre pedazos de naranjas y otras frutas”, continúa su relato el vecino, que pronto se percató de un par de detalles harto significativos: “Por una parte me fijé en que eran palomas buenas, porque esos animales daban la impresión de estar bien alimentadas, aunque desconozco si es porque llevaban algún tiempo en el agua. Pero también había otra cosa. Estaba claro que les habían arrancado las cabezas de cuajo, no cortadas con un instrumento cortante, algún tipo de guillotina, sino con la mano. Solo con imaginarlo resultaba muy violento”.

< > Aparecen palomas decapitadas en el mar en Guía de Isora | LOS JARDINEROS

Rezos

Tal y como explicó José, al poco llegó una pareja que también pudo observar la triste imagen, como al parecer se puede comprobar en alguna cuenta privada de las redes sociales. Fueron ellos quienes aportaron el dato de que habían visto a varias mujeres en aparente actitud de estar orando o algo similar, pero este dato ha sido imposible de contrastar y, en todo caso, se desconoce igualmente si ambos hechos guardan relación alguna entre sí.

Sea como fuere, padre e hijo se marcharon del lugar apenados por haber sido testigos del triste sino de las palomas en cuestión, además de no poder disfrutar del mar ante la posible contaminación del agua.

Tras establecer contacto con este periódico, Jose volvió en la tarde de ayer al lugar en cuestión, donde se encontró que alguna de las palomas había terminado en la playa, mientras que alguien desconocido había recogido otras y guardadas en una bolsa que dejó en el sitio, a la espera de que personal municipal proceda hoy, a buen seguro, a retirar estos residuos del bello paraje costero..