Este país, que podría ir estupendamente, anda proa al marisco. Bueno, no hace falta que lo diga yo; basta con mirar la elección, en primarias, del tal Sánchez como nuevo secretario general de los socialistas. Un hombre que consiguió los resultados electorales de su partido más patéticos de la democracia; y por dos veces. Los militantes socialistas están ciegos. Ahora no falta sino que López Aguilar logre capitanear al PSOE en Canarias y el conejo me habrá riscado la perra. Dios los cría, aunque generalmente no crean en Dios, y ellos se juntan. Lo peor del PSOE es que, por lo visto, los militantes no leen la historia. Les recomiendo un libro espléndido para que sepan lo que pasó entonces con el Frente Popular: 1936: Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García. Hombre, no es el caso, pero aquello condujo a España a una guerra civil, impensable hoy, por supuesto. España es el único país que, por ignorancia, no saca conclusiones de su propia historia. Jamás lo ha hecho y a lo que se ha dedicado es a repetir errores. Para mí este es un asco de país, que no saldrá adelante porque unos cuantos insensatos, entre ellos destacados miembros de la izquierda radical, lo zancadillean permanentemente desde dentro. A España no le hacen falta enemigos en el exterior, los tiene a todos dentro de sus fronteras. Lo ocurrido en el PSOE no tiene sentido. Los socialistas no se han dado cuenta de que Sánchez está en el PSOE, pero no es del PSOE, está mucho más cerca de Podemos. El ex ministro del Interior, José Luis Corcuera, ya ha pedido la baja en el partido. No tenemos remedio. Y ese PSOE radicalizado e idiotizado por el populismo es el peor enemigo del PSOE histórico. Ya lo verán.