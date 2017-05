Asuntos Sociales visitó dos veces al fallecido en Ofra, sin contactar con él

Personal de la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife visitó en dos ocasiones al anciano fallecido en lamentables condiciones en su vivienda de Ofra, pero nunca respondió a la administradora de la Comunidad donde residía, a pesar de que al menos en dos ocasiones presentó sendos escritos ante el Ayuntamiento para dar a conocer la situación del fallecido.

Como adelantó DIARIO DE AVISOS, un vecino del citado barrio capitalino fue hallado muerto el día 23 de los corrientes, si bien se cree que el óbito se produjo, como mínimo, una semana antes, aunque los servicios intervinientes que hallaron el cuerpo sin vida no descartaron, en un primer momento, que el fallecimiento tuviera lugar incluso dos semanas antes.

Tras saber por este periódico de las quejas de los vecinos del infortunado anciano por la falta de respuesta de las autoridades, a las que alertaron por primera vez el pasado 15 de diciembre, la Concejalía abrió una investigación cuyos primeros resultados fueron ayer desvelados de forma sucinta a este periódico por el propio concejal del área, Óscar García: “Las trabajadoras sociales acudieron en dos ocasiones a la vivienda de esta persona, cuyo fallecimiento lamentamos profundamente. La primera fue el 13 de enero, ya que no tuvimos noticia del aviso de los vecinos hasta los primeros días de ese mes. Y la segunda tuvo lugar el 24 de febrero. En ambas ocasiones no obtuvimos respuesta, desconocemos si fue porque no estaba o porque no quiso hacerlo, pero en ambos se dejaron sendas notificaciones. En todo caso, se actuó conforme al protocolo previsto”, añadió el edil del PP.

“En el informe -continúa García- consta que se habló con un vecino que vivía enfrente, quien les informó que se trataba de una persona de unos 60 años y que vivía solo, así como que se iluminaba con velas y que de la vivienda salía mal olor”. Dicha información, en realidad, apenas ampliaba la ya facilitada en el escrito enviado en diciembre por la administradora de la comunidad. Fuentes municipales añadieron que se había concertado una cita con Sanidad para el día 24, pero para entonces ya se había descubierto el cadáver.

En cuanto a cómo se produjo la intervención en el domicilio, las versiones son dispares. Por un lado, los vecinos explican que fue el fruto de su insistencia, dado que el mal olor se había intensificado sin que nadie detectara alguna de las escasas salidas del afectado al exterior, limitadas al parecer al rato que dedicaba cada día a procurarse el alimento necesario. Sí consta que fue la presencia en el lugar de efectivos de la Policía Nacional lo que motivó el acceso al piso, ya que avisaron a su vez a los bomberos del Consorcio Insular, que entraron al domicilio desde el piso del vecino.

Sea como fuere, el caso fue objeto ayer de cierta controversia política, por cuanto el grupo municipal de Ciudadanos, tras lamentar el fallecimiento del anciano, consideró inadmisible que se produzcan casos como este en el municipio “por la falta de actuación de los servicios municipales”. Tales manifestaciones fueron replicadas por Óscar García, que acusó a Ciudadanos (Cs) de perjudicar a los funcionarios con tales afirmaciones y defendió la actuación del personal de la Concejalía en este caso.

Vecinos desvelan que hace años ya se retiraron kilos de basura del piso

Los vecinos del anciano hallado muerto en su piso de Ofra, donde malvivía sin suministro eléctrico y rodeado de basura, aseguraron en uno de sus escritos al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que “Hace unos años se envió personal para la retirada y limpieza de ingentes cantidades de basuras acumuladas en la vivienda”. Dicho escrito fue dirigido al Servicio de Control y Gestión Medioambiental de la Corporación el pasado 5 de mayo, es decir, más de dos semanas antes de que el cuerpo sin vida fuera localizado. Sin embargo, el anciano ni siquiera era usuario del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS).