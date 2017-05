El Cabildo plantea a Puertos que desarrolle la playa de Valleseco

El portavoz de CC en el Cabildo de Tenerife, Alberto Bernabé, anunció ayer, durante el debate del Pleno insular, que se le ha planteado a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife si estaría de acuerdo en desarrollar la playa de Valleseco, en la capital tinerfeña, en vez de desafectar el entorno.

El consejero insular respondió así en el marco de una moción planteada por el PP sobre el tema, y explicó que en una reunión, del pasado abril, la Dirección General de Costas planteó al alcalde santacrucero, José Manuel Bermúdez, la posibilidad de que se cree una playa portuaria y así Costas no tendría nada que ver en el proyecto.

“Nosotros teníamos claro que Costas debía hacer la playa y bajo esa premisa estuvimos en la última década, pero no ha habido movimiento”, apuntó Bernabé. “El teórico competente es Costas y nosotros no tenemos la competencia, pero si el compromiso, que tampoco sirve, y nos hemos dado cuenta de que lo mejor es quitar a Costas de la ecuación y, si es posible, plantear una playa portuaria”.

Asimismo, el consejero insular apuntó que se está redactando el borrador del plan especial para el área de la playa de Valleseco, cuyo proyecto espera que sea financiado “por el Gobierno de Canarias y el Estado, no a través de Costas, pero sí del Ministerio competente”. Sin embargo, aunque el Gobierno canario se ha comprometido a poner el dinero, decida lo que decida Costas, lo cierto es que la enmienda presentada por Nueva Canarias a los presupuestos del Estado, en la que pide tres millones de euros, está retrasando la concreción de la financiación del Ejecutivo regional. En cuanto a la zona de charcos, Bernabé recordó que la Autoridad Portuaria ya ha realizado el plan especial para la zona, que ha sido informado por todas las administraciones competentes.

La Autoridad Portuaria anunció este mismo mes que se ha encargado ya la redacción de los proyectos constructivos de las obras de Defensa Marítima y Ordenación de la Zona de Charcos del Área Funcional de Valleseco, todo ello por un plazo de nueve meses y medio y un presupuesto de 180.000 euros. Por ello, Bernabé indicó que hasta que no se tenga el proyecto no se conocerá el presupuesto.