Denuncian que el hospital de El Hierro almacena desechos para los cochinos

Intersindical Canaria (IC) ha denunciado ante la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias el almacenamiento en las cocinas del hospital Nuestra Señora de Los Reyes, en El Hierro, de los desechos de la comida, para luego alimentar cochinos. Así lo recoge la misiva elevada ayer al responsable de Salud Pública, a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS. Según explicó el propio sindicato, la denuncia se efectúa ya que, pese a que la Gerencia del centro hospitalario tenía constancia desde el pasado 4 de mayo de esta situación, hasta el momento no se han tomado las medidas oportunas para hacer frente a ella, señaló Patricia Hernández, portavoz de la formación sindical.

IC critica que “el almacenamiento en unos contenedores de la materia orgánica -tanto los desechos sobrantes de la elaboración de los platos como de las bandejas de los pacientes”- se lleva haciendo tiempo en las cocinas del centro hospitalario, debido a una instrucción dada por responsables de este centro. “Dicha materia se acumula durante varios días en el servicio hospitalario, hasta que es retirada para ser usada como comida de cochinos a nivel particular”, recoge la mencionada queja.

Sin afección

La portavoz del sindicato afirmó que este tipo de situaciones no se habían detectado en ningún recinto sanitario. Asimismo, hizo hincapié en que, hasta el momento, no se ha apreciado ningún problema sanitario en la cocina del hospital herreño, pero matizó que han optado por denunciar la situación para evitar posibles consecuencias. La formación sindical detalla en el documento que “el almacenamiento de dicha materia orgánica en ocasiones permanece días hasta que es retirado, llegando a veces a encontrarse en un estado de putrefacción importante, lo que provoca no solo mal olor, sino la presencia de moscas y mosquitos alrededor de los depósitos, lo que viene a incumplir con las condiciones higiénicas de cualquier cocina, máxime cuando se trata de un servicio ubicado en un hospital”. IC afirma “que los desperdicios de comida procedentes de las bandejas de los pacientes no pueden estar usándose como alimento de ningún animal particular, incumpliendo ello con la normativa en vigor a este respecto, lo que pudiera constituir un problema que puede tener graves consecuencias en la salud pública”.

Medidas correctoras

“Dado que dicha situación se mantiene en el tiempo, estando en conocimiento la dirección del centro hospitalario, sin que se hayan adoptado medidas al respecto, y debido al riesgo para la salud pública que implica mantener dicha práctica, el sindicato se ve en la obligación de denunciar para que se tomen las medidas correctoras oportunas”, recoge, por último, la queja, a la que se adjuntaron diferentes fotografías de los contenedores, al igual que la orden interna que daba instrucciones sobre la colocación de los desechos orgánicos.