El Día de Canarias y la verdad de las mentiras

Hace 34 años se pusieron los pilares del autogobierno de Canarias con la constitución del Parlamento. La generación millennial, que aglutina a quienes, como nuestra Autonomía, nacieron en la década de los 80, está conformada de jóvenes canarios y canarias treintañeros que buscan un norte bajo el enorme desconcierto de este arranque de siglo.

No están cerradas las costuras de nuestra tierra, que es un proyecto de sociedad a medio camino y que necesita de sus mejores cabezas y de todas las manos para seguir construyéndose en una Europa en proceso de redefinición, una España asaltada por sus fantasmas soberanistas y un mundo que nos está diciendo abiertamente que no sabe hacia dónde se dirige. Cuando todo parece repensarse y se nos pide la opinión, todo parece roto y entre todos podemos rehacerlo. Canarias, también, a tenor de esta era,está por hacer.

Quizá esta sea la primera vez que las islas celebran el Día de Canarias con semejante exposición a los miedos y preocupaciones que la rodean. Lo cual invita a sortear peligros y adoptar medidas preventivas. Debemos poner las cartas boca arriba. Ocultar los hechos contra toda transparencia, fomenta favoritismo y corrupción, destruye moralmente a nuestra sociedad y ataca a la igualdad de oportunidades.

No es una circunstancia fútil que este martes, Día de Canarias de 2017, Mariano Rajoy y Román Rodríguez firmen el acuerdo entre el Gobierno del PP y Nueva Canarias (NC) sobre los Presupuestos Generales del Estado. Es un hecho sobresaliente, que otorga a nuestra comunidad autónoma un papel protagónico inédito en la política de Estado, de todo punto favorable para la vida cotidiana de las gentes de las Islas. Abaratar sensiblemente el billete de avión y de barco y bonificar íntegramente el transporte de mercancías consagra un derecho de movilidad, que nos iguala al conjunto de los españoles. En la génesis del autogobierno que hoy celebramos yace ese propósito de homologación entre canarios y peninsulares.

Este acuerdo viene a reparar múltiples desajustes de una autonomía seriamente castigada por la crisis y los agravios en las cuentas públicas. Es el fruto de la confluencia de las fuerzas nacionalistas canarias y otros partidos en defensa de las islas, y pone en hora el reloj de nuestra Autonomía, que, en virtud de este pacto, logrará la reforma pendiente del Estatuto y un nuevo sistema electoral más justo para 2019, cuando toque volver a las urnas.

La unidad de criterios en materia presupuestaria de PP, Ciudadanos, PNV, CC y NC preside la celebración de este Día en Canarias y en Madrid. Nunca antes, como hoy, el Día de Canarias se celebró también en la Moncloa, dotando al Estado de estabilidad, no solo presupuestaria, sino política ante el desafío, agravado en el día de ayer, del soberanismo catalán.

Las averías de nuestra Autonomía no pueden eternizarse. Malo sería que esta fuera una nave confinada al astillero de las reparaciones inútiles. Conviene que el Archipiélago se enfrente a sus retos en alta mar, sin renunciar nunca a la travesía. Y entre los desafíos destaca el modelo económico. Tras años de récord turístico, se impone internacionalizar nuestra economía para atraer inversiones en virtud de los alicientes fiscales en vigor, pero, a su vez, se requiere de la buena fe de la Hacienda estatal para no arruinar por la espalda los beneficios de nuestra fiscalidad, como está sucediendo en la industria del cine y en el día a día de las empresas que acuden a las islas atraídas por la baja tributación. Las ventajas del REF -nuestra carta magna económica y fiscal- no solo han de ser aireadas a los cuatro vientos en todas las capitales financieras del mundo, sino, asimismo, cumplidas a la hora de la verdad. El compromiso del Gobierno de separar de la financiación futura los ingresos del REF constituye un nuevo cimiento para nuestros fueros.

Una sociedad digna no puede condenar a sus ciudadanos a los salarios más bajos del Estado ni alardear de ello como reclamo inversor. A estas alturas de la autonomía resulta impresentable el déficit recurrente en las listas de espera sanitarias y en los rendimientos educativos. Soluciones y no pretextos. Los ciudadanos juzgan por las primeras, no por los segundos.

Más allá de los avatares que llevaron al pacto de Gobierno de CC y PSOE al fracaso, no parece conveniente ni deseable que una comunidad esté regida, como un mal menor, por un Gobierno en flagrante minoría. Llegados al ecuador de la legislatura, es una incógnita si la oposición -mayoritaria-, de continuar mandando desde la grada del Parlamento, será capaz de corregir el rumbo errático de este Gobierno, que se sacude las críticas con la vanidad impropia de sus escasos escaños, y logrará que las islas lleguen a buen puerto en 2019, cuando se convoquen nuevas elecciones. Si el Gobierno monocolor que preside Fernando Clavijo (CC) consigue sumar un nuevo socio con la incorporación del PP, el enigma es otro: el porvenir mismo de esa alianza, habida cuenta el éxito de la anterior y las contraindicaciones del desgaste en las segundas mitades de toda legislatura.

No podemos ocultar nuestra incertidumbre y preocupación ante la debilidad de un Ejecutivo que goza, sin embargo, de una afinidad mediática a manos llenas, y lamentamos, en ocasiones, sentirnos como una voz en el desierto, que estropea una imagen idílica de Alicia en el País de las Maravillas, por cuanto nos estamos jugando el futuro y no caben amaños.

Canarias ha dejado a un lado el pleito insular desde hace diez años. Es toda una conquista de la Autonomía, pese a los continuos amagos recientes por reavivarlo. Pero vivimos un momento crítico de desinformación, que distrae adrede de la verdad a la opinión pública. El grado de complicidad con el poder que tengan o dejen de tener quienes tienen la obligación de servir con la verdad a la ciudadanía obedece a la praxis de cada cual. Y nadie puede impartir lecciones en este ámbito. Allá cada uno con su destino. Pero hay un riesgo que a todos no afecta y compete, a corto y medio plazo, en la salud democrática de nuestra sociedad. Si el poder pretende ahogar las voces discrepantes para perpetuarse en una placidez mediática y lo logra, entonces la Autonomía se convierte en una absoluta mentira. Y es su final.