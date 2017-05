DISA comienza en Arico las obras de sus dos primeros parques eólicos en el Archipiélago

DISA ha iniciado ya las obras de construcción de sus dos parques eólicos en Canarias, que suman una potencia de 23,1 MW de energía eléctrica. Las instalaciones, denominadas Vera de Abote y Bermejo, están situadas en el municipio de Arico, muy próximas a la planta fotovoltaica de El Bailadero, propiedad del grupo. Se trata de los primeros parques eólicos promovidos por la compañía que se hallan dentro de la estrategia para la diversificación de las fuentes de generación de electricidad en las Islas.

El consejero delegado de DISA Renovables, Santiago Rull, fue el encargado de presentar ayer los detalles técnicos de dichos proyectos que persiguen que “Canarias no se quede fuera de la apuesta por las renovables y cumpla con los objetivos medioambientales adoptados en las cumbres internacionales contra el cambio climático, y que pasan por lograr para el año 2030 el 40% de reducción de emisiones de gases invernadero, el 27% de penetración de energías renovables y el 27% de ahorro energético”.

“Canarias no puede seguir siendo el garbanzo negro en el desarrollo de las energías renovables”, declaró Rull. “Cada año vienen 15 millones de turistas por nuestro sol y no podemos dejar pasar esta oportunidad. Llegar al 100% de renovables no es una quimera. Uruguay lo logra algunos días al año. Por ello”, continuó, “DISA apuesta estratégicamente por el desarrollo de las energías limpias, ofreciendo combustibles alternativos para automoción más respetuosos con el medio ambiente, como el autogás, ofreciendo a los clientes ahorro energético a través de la mejora de la eficiencia de las infraestructuras energéticas y con estas inversiones en energías renovables, como la de estos dos parques eólicos”, que suponen una inversión de 32 millones de euros.

La suma de la energía fotovoltaica que genera DISA y la que producirá con estos dos parques eólicos superará los 37,1 MW, cantidad suficiente, explicó Santiago Rull, para cubrir la demanda eléctrica de un municipio como La Laguna, con 153.000 habitantes. La instalación cuenta con 11 aerogeneradores de 2,1 MW de potencia cada uno. Rull anunció también que DISA tiene en tramitación 200 megavatios para otras islas que están preparando para una próxima subasta.