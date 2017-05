Un disparo accidental prueba lo inseguro de la armería de la Policía local portuense

Lo mejor del asunto es que el tiro no hirió a nadie, a pesar de que se produjo entre la noche y la mañana del pasado día 26 en pleno cambio de turno, justo cuando más personal se reúne en las dependencias de la Policía Local del Puerto de la Cruz, según supo ayer DIARIO DE AVISOS.

El origen del disparo fue accidental, pero la ausencia de cámaras en la armería impide conocer si la causa radicó en un error del funcionario cuando manipulaba su arma o un fallo achacable a la misma.

La bala acabó en un muro y, por fortuna, no rebotó. Pero el peligro nunca hubiera existido si la armería estuviera dotada de lo que se llama zona fría, que no es más que una caja donde se puede manipular con seguridad plena el arma y, en caso de disparo accidental, allí queda sin mayor trascendencia que para eso está.

Expertos de otros cuerpos de seguridad consultados ayer por este periódico calificaron como elemental y básica la existencia de esta zona fría.

Que lo grave del episodio no ha pasado inadvertido en el Ayuntamiento dan buena cuenta dos hechos: de inmediato se tapó el orificio causado en la pared por el disparo con aguaplast, y ayer mismo se colocó un habitáculo para que haga las funciones de esta zona fría, pero en Comisiones Obreras no están contentos. Ni con lo sucedido ni con el arreglo.

Queja sindical

Puestos al habla con el delegado de Prevención de Riesgos Laborales de CC OO en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, David Hernández, confirmó los hechos conocidos por este periódico y desveló la existencia de una queja oficial por parte del sindicato.

“Hemos hecho constar las numerosas quejas realizadas por los funcionarios y que, día a día, la Administración sigue ignorando”, explica este representante de los trabajadores, “a lo que hay que sumar la promesa realizada hace más de un año por parte del concejal delegado de trasladarnos a otras dependencias más adecuadas y de las que seguimos sin noticias al respecto, a pesar de la precariedad de las instalaciones donde buenamente prestan los compañeros su servicio ordinario”.

Para Hernández, la prueba de buena voluntad que podría suponer por parte de la Concejalía la ubicación ayer de una zona fría no es tal, por cuanto lamenta “que no se trata de una instalación homologada, cuando es algo con lo que cuenta cualquier otra policía de la Isla”.

“Podríamos estar hablando de una desgracia, y desde luego no tenemos que esperar a que ocurra”, concluyó Hernández a este respecto.