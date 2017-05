Domínguez tacha de cobardes a CC y PSOE en el Cabildo por querer acabar con los fuegos de su pueblo

La moción que Podemos presentó el martes en el Cabildo de Tenerife sobre la reducción de decibelios en las exhibiciones pirotécnicas ha provocado un auténtico incendio en Los Realejos. Y aunque la propuesta no hace referencia a ningún municipio ni fiesta en particular, en esta localidad norteña los fuegos artificiales forman parte de su seña de identidad más profunda, al haber sido declarados en 2009 Fiesta de Interés Turístico de Canarias, la primera en su categoría, y seis años después, de Interés Turístico Nacional por el Ministerio de Turismo de España. Todos los años, el 3 de mayo, Día de la Cruz, se celebra por la noche el famoso pique pirotécnico entre las calles de El Sol y El Medio.

La iniciativa, enmendada en comisión insular de gobierno por CC y PSOE y apoyada en el pleno por estos mismos grupos, tiene como objetivo regular el uso de petardos y material pirotécnico en los espacios públicos para minimizar el impacto en determinados colectivos, tanto de personas (bebés, ancianos, enfermos y afectados por hipersensibilidad acústica) como de animales. Asimismo, plantea estudiar la posibilidad de utilizar la pirotecnia sin ruido ni explosiones en los espectáculos subvencionados total o parcialmente por el Cabildo, y que esta institución promueva una campaña de concienciación para reducir o evitar este tipo de artefactos.

La polémica no se hizo esperar. Unas horas después de ser aprobada, el PP mostró su rotundo rechazo a una iniciativa que será elevada a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para ser debatida a instancias del equipo de gobierno de CC-PSOE. El primero en reaccionar fue el presidente de los populares en Tenerife y alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, quien califica de “desproporcionada” la iniciativa y de “cobarde” la actitud de CC-PSOE. “Esperaba una toma de decisión por parte del grupo de gobierno del Cabildo, como sucedió en otras ocasiones, pero en ningún momento pensé que fuera a dar una patada hacia arriba y se quitara el problema de encima”, sentencia. El mandatario y también consejero del Cabildo no está de acuerdo con que celebren las fiestas con fuegos sin ruido o en distinto horario. “Una traca a las tres de la tarde es imposible. Es acabar con lo que tenemos y nuestras tradiciones, que se remontan a muchas décadas atrás, y no se conoce que ningún vecino se haya visto afectado”, sostiene.

A su juicio, elevar este tipo de asuntos a la Fecam supone un riesgo “innecesario”, ya que hay muchos ayuntamientos que “ni entienden ni saben el significado de los fuegos en Alcalá o en Los Realejos; creen que es quemar un volador o no saben qué es lo que sucede el día 3 de mayo”.

En opinión de Domínguez, lo que han hecho CC y PSOE en el Cabildo es dejar el asunto en manos de sus alcaldes. Por eso, para contrarrestar esta propuesta, la Comisión de Cultura del PP de Tenerife ya trabaja en otra iniciativa que presentará en los ayuntamientos cuyo fin es que se rechace en la Fecam. La autora de la moción de Podemos, la consejera insular Mila Hormiga, no entiende la controversia generada y lamenta “la inmensa confusión” sembrada por el PP, “al mentir” en redes sociales como Facebook y Twitter y señalar que CC, PSOE y Podemos “pretenden dar al traste con la industria pirotécnica de la Isla y con los puestos de trabajo que genera”. Otra de las “falsedades”, según Hormiga, es que la moción atenta contra los festejos y tradiciones populares de la Isla.

A pesar de ello, considera que la polémica generada es positiva y ayuda a llamar la atención sobre un asunto que suele pasar desapercibido y que seguramente será objeto de debate.