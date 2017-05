El caso Pinetta

La historia nos apabulla. Santiago Pinetta tiene 84 años. En los 90, durante el Gobierno de Menem, en Argentina, Pinetta descubrió un caso de soborno entre la multinacional IBM y el banco argentino Nación. La primera debía informatizar al segundo. 40 millones de dólares era el premio por ganar el concurso. Pinetta descubrió la trama, la publicó en varios periódicos y escribió un libro, La nación, robada, que secuestró en las librerías la policía para que no llegara a los ciudadanos. Menem, o quien fuera, mandó comprar todos los ejemplares. Incluso al periodista, que hoy tiene 84 años, le propinaron una paliza, que le ha dejado huellas en su rostro. Le han instalado varios bypass en su cuerpo, no posee ingresos, ni jubilación y se ha pasado a la mendicidad, harto de luchar para que lo contrataran.

Pasó lo que ocurre siempre, desde la antigüedad: hay que matar al mensajero que trae malas noticias. Pinetta pide limosna en el metro de Buenos Aires. Se sienta en una sillita plegable y extiende la mano para que los transeúntes, que no lo conocen o que se han olvidado de él, le entreguen unas míseras monedas. Con eso vive. Del Pinetta de la dignidad y la valentía, este hombre ha pasado al Pinetta mendigo, lleno de dolores infinitos. ¿De verdad que hay todavía quien cree en esta profesión de locuras y delirios, que consume a sus estrellas con una voracidad tan terrible? ¿De verdad creen que esta es la historia de un triunfador? No, no lo es. Esta sociedad es la primera que te desprecia cuando le cuentas la verdad. La verdad no interesa, interesa la mentira para poder caerte encima y mandarte a pedir al metro. Es lo que pienso en mis noches de insomnio, que son muchas, muchas más de las deseadas. Pobre Pinetta. Yo no pierdo la esperanza de hacer algo parecido.