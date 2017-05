Empresarios de éxito, decisiones valientes

CEOE-Tenerife premió la pasada semana la trayectoria profesional de tres empresarios que llevan toda una vida dedicada al Archipiélago: José Sánchez Rodríguez (JSP), Ángela Delgado (ASAGA) y Wolfang Kiessling, dueño de Loro Parque. Durante el acto de homenaje a estos tres empresarios, el presidente de la patronal, José Carlos Francisco, volvió a insistir, una vez más, en la necesidad de que el Gobierno reduzca la burocracia de la administración, que ya llega a niveles insostenibles. En opinión de Francisco, la gran cantidad de normas y leyes por las que tiene que pasar un empresario para emprender un proyecto, muchas veces distintas y, lo peor, muchas veces contrarias, en función del municipio o de la Isla donde vaya a desarrollarse el proyecto, aporta una inseguridad jurídica que, en ocasiones, obliga al empresario a rechazar cualquier proyecto. Aun así, los tres empresarios, dos de ellos con 80 años, mostraron su interés por seguir invirtiendo y creando proyectos. Seguramente habrá quien piense que estos premios no sirven para nada y que estos empresarios son unos explotadores. Siempre hay quien ve el lado negativo de las cosas. Pasó cuando Amancio Ortega, dueño de Inditex, decidió donar más de 300 millones para comprar equipos para la lucha contra el cáncer. Hay quien vio en esta acción algo malo. Todo es posible en esta vida. Por eso digo que seguramente habrá quien critique estos premios, pero lo dijo claramente Ángela Delgado: “Los empresarios, o mejor dicho, los emprendedores somos soñadores. Son aquellos que tienen una idea y luchan por sacarla adelante, dando empleo y contribuyendo al desarrollo económico de las Islas”. Ser empresario no es fácil. Lo fácil es ir a tu puesto de trabajo y no preocuparte sino por hacer bien tu trabajo y cobrar a final de mes. Ser empresario es de valientes y, seguramente, aquellos que critican a los empresarios no tienen la valentía suficiente para emprender un proyecto, hacer números todos los días para poder llegar a fin de mes, y pagar las nóminas de sus empleados y de los proveedores. Explotadores hay, seguramente, como malos trabajadores también. Pero nadie puede discutir, al menos a estos tres premiados, su contribución a Canarias y al empleo de las Islas. José Sánchez creando desde una empresa pequeña una compañía capaz de internacionalizarse; Ángela Delgado introduciendo la papa canaria en las grandes empresas de distribución; y Wolfang Kiessling, dando un nuevo valor añadido a Canarias como destino turístico a través de sus parques varias veces premiados. Las empresas no son ONG que contratan empleados para realizar actos caritativos. Como dijo el filósofo, Peter Drucker, donde hay una empresa de éxito siempre hay alguien que tomó alguna vez una decisión valiente.