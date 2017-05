El escalofriante accidente de Scott Dixon en las 500 millas de Indianápolis

El piloto de Honda Scott Dixon, ha sufrido un brutal accidente esta tarde durante la celebración de la prueba de las 500 millas de Indianápolis. El accidente, ya bautizado por muchos como el más espectacular que se recuerda en la Indy Car, implicó también al piloto Jay Howard que tras perder el control de su vehículo al impactar contra el muro fue embestido por el primero que a continuación ha volado casi 40 metros y acabado contra la valla protectora.

El vehículo de Dixon, autor de la pole el pasado sábado, ha quedado partido a la mitad y parte del mismo ha explotado en el aire.

REPLAY: @scottdixon9 checked, cleared, and released after this turn 1 incident during the #Indy500 at @IMS. #INDYCAR pic.twitter.com/gaD950M27F

— IndyCar Series (@IndyCar) 28 de mayo de 2017