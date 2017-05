Garafía ya tiene en su poder la ‘llave’ para autorizar la instalación del Cherenkov

Al mediodía de ayer, el Cabildo de La Palma emitía la nueva calificación territorial, con copia al Ayuntamiento de Garafía, para que autorice la instalación del prototipo de la Red de Telescopios Cherenkov en el Observatorio del Roque de los Muchachos. Un documento por el que lleva esperando la colaboración científica internacional que participa en este proyecto desde el pasado mes de febrero, cuando se concluyó la obra de la plataforma sobre la que se asentará el primer telescopio de los 19 que está previsto instalar en el hemisferio norte.

Tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS, la última documentación que ponía como requisito el Ayuntamiento partía este lunes de la Corporación insular. Así lo confirmó el consejero responsable del área insular de Política Territorial, Gonzalo Pascual. Ahora, de no producirse ningún contratiempo de última hora, Garafía tendría que dar la licencia para que puedan comenzar las obras mañana miércoles, pasada la jornada festiva con motivo del Día de Canarias.

El Cabildo, para no retrasar más la obra y no poner en riesgo este y otros proyectos que tienen como objetivo implantarse en el Observatorio del Roque de los Muchachos, accedió a la condición sine qua non que puso el Ayuntamiento para otorgar la licencia, a pesar de que tanto los informes técnicos de la Corporación como los del Gobierno de Canarias consideraban que la calificación territorial dada para la obra de la plataforma era suficiente para el telescopio.