Habilitan ayudas municipales para las 119 viviendas de San Matías

El Ayuntamiento de La Laguna trabaja en un acuerdo, que está terminando de supervisar, por el que se puedan conceder ayudas al alquiler a las 119 viviendas públicas de Visocan en San Matías.

Así lo anunció ayer el alcalde, José Alberto Díaz, quien explicó que estas residencias tienen una naturaleza jurídica distinta a la de las otras 1.002 viviendas de Visocan en el municipio, que sí pueden acceder a unos alquileres subvencionados por el Gobierno de Canarias, mientras que las de San Matías no. Por ello, desde el Consistorio están estudiando y trabajando en cómo poder otorgar unas ayudas municipales al alquiler para las familias de este bloque de viviendas que no tengan recursos económicos.

Díaz anunció también que el 6 de junio se celebrará un pleno municipal extraordinario, a petición de Unid@s se puede y XTF-NC, para debatir sobre la situación de las viviendas de Visocan en La Laguna. En concreto, en uno de los puntos los partidos piden que se apoye públicamente la demanda de los residentes en las promociones de Visocan en su solicitud de la apertura de la Mesa Negociadora.

A este respecto, el alcalde respondió que existe una Mesa Negociadora que se ha reunido ya hasta en cinco ocasiones, en la que hay representantes elegidos por los propios vecinos. Apuntó, además, que el nivel de relación entre todos los asistentes es “bueno” y que se están facilitando los acuerdos.

Asimismo, en otro de los puntos que se debatirán en el pleno extraordinario, XTF-NC y Unid@s piden mostrar el compromiso del Ayuntamiento en trabajar, junto al Gobierno de Canarias, para lograr que ninguna familia pierda su vivienda por falta de recursos económicos. En este sentido, el alcalde recordó el convenio que se firmó con Visocan en 2015 “con el compromiso claro de que no habrá desalojos ni desahucios por causas económicas”.

Además, Díaz explicó que en la última reunión le planteó al Gobierno de Canarias que en los casos en los que los residentes de las 1.002 viviendas de Visocan no pudieran hacer frente ni al alquiler bonificado, como consecuencia de una incapacidad económica, se les renueve aun así la ayuda, porque lo que viene ocurriendo hasta ahora es que al no poder pagar automáticamente, pierden la bonificación y se les vuelve a cobrar el importe total del alquiler. “Están en disposición de estudiarlo y creo que dentro de poco tendremos buenos resultados”, apuntó el alcalde, quien recordó que esta situación se da en todas las viviendas de Visocan de Canarias.

Además, Díaz añadió que una de las inquietudes que se ha trasladado es la rehabilitación de las viviendas y apuntó que “en breve se anunciará el nivel de inversión”. Otros de los aspectos que recoge el texto para solicitar el pleno extraordinario piden que se apliquen deducciones municipales al IBI y la tasa de basura o que se atiendan las demandas de falta de infraestructuras, como acondicionar parques infantiles y áreas recreativas, el polideportivo de Geneto Sur o iniciar la intervención social, educativa y laboral, entre otros. Por último, se aboga porque los acuerdos sean trasladados al Gobierno de Canarias, el Parlamento y la Fecam.

Crítica

Sin embargo, a juicio de José Alberto Díaz, este texto responde a la “situación permanente de una oposición que no tiene otra visión que distorsionar” y evidencia, además, “el desconocimiento de lo que estamos haciendo”.

“Desde el minuto uno he tenido una posición de apoyo a las viviendas sociales y no ha habido ningún desalojo como consecuencia de que las familias no tengan recursos económicos; los vecinos me tendrán al lado”, enfatizó el alcalde.