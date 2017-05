El Iberostar Tenerife quiere regresar a Málaga

Todo o nada; no hay más. El Iberostar Tenerife recibe hoy, 21.00 horas, al Unicaja Málaga con la necesidad de ganar para alargar su serie de los cuartos de final de la Liga Endesa. Después de haber sufrido una derrota en el Martín Carpena, los jugadores de Txus Vidorreta se han conjurado para que la temporada no acabe hoy, en un Santiago Martín que tampoco quiere despedir una campaña histórica. Unicaja es un equipazo. Ya en el duelo de la ida demostraron ser uno de los conjuntos más en forma de toda la competición, seguramente más que otros favoritos al título, y la amplitud de su plantilla deja poco espacio para la sorpresa. Joan Plaza dispone de todo: buenos bases, grandes tiradores, duros interiores y la experiencia necesaria para ganar duelos como el de hoy, donde no hay lugar para el error.

Sin Tim Abromaitis el Iberostar Tenerife pierde una importante pieza interior, algo que los malagueños saben aprovechar. En la ida, Alen Omic cargó el juego sistemáticamente conocedor de su superioridad física. El esloveno, cuando no anotó, forzó faltas a favor de su equipo y su buen momento de juego permite al conjunto que Dejan Musli pueda atravesar un bache en su juego. Nueve rebotes más capturó el Unicaja que el Iberostar, atrapando diez en ataque que se convirtieron en diez segundas oportunidades para un conjunto que no necesita que le den facilidades para ganar. El otro nombre propio fue el de Christian Eyenga, mejor jugador el pasado domingo que se escapó una y otra vez a la defensa rival. No se esperaba un impacto tan importante del congoleño, que tampoco perdonó y aprovechó su oportunidad.

Joan Plaza, que en la previa ha abierto la posibilidad de prolongar su contrato con Unicaja, reconoció el momento dulce que atraviesa su equipo, admitiendo que se encuentran en el mejor tramo de liga: “Si no estamos al máximo, estamos muy cerca, pero yo percibo que podemos estar mejor. Queremos llegar a la final y ganarla”.

En solo 40 minutos, el CB Canarias se jugará la posibilidad de seguir haciendo historia y de, por primera vez desde su fundación, conseguir avanzar en una primera ronda de los play-offs por el título. Después del año que vienen firmando, los de Vidorreta merecen, al menos, forzar un tercer encuentro en el que pueda pasar de todo.