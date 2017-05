Jorge Sanz recibe La Estrella Polar del Festivalito

El XII Festivalito de La Palma toca a su fin y uno de sus platos fuertes es la presencia del popular actor Jorge Sanz, que estrenó ayer en Canarias, en el marco del Teatro Circo de Marte, su obra teatral Tiempo, en la que durante 90 minutos da un salto vacío al enfrentarse solo ante el público y rompe la cuarta pared.

Además, hoy en la clausura del Festivalito, recibirá la Estrella Polar en reconocimiento a la serie ¿Qué fue de Jorge Sanz?, dirigida por David Trueba, de la que ayer se exhibieron varios capítulos en el citado coliseo. En la serie, que sigue la estela de la estadounidense Larry, demuestra un sano sentido del humor al reírse de sí mismo, aparte de mofarse de los tópicos que envuelven a la producción audiovisual española: hartazgo sobre la temática de la Guerra Civil Española, las tan traídas subvenciones o los posicionamientos ideológicos de “los del cine”.

Una carrera singular

En un encuentro matutino con la prensa dio a conocer varias claves de su peculiar carrera artística. Cabe recordar que entre sus hitos cinematográficos se encuentran Conán, el bárbaro (1982), en la que compartió cartel con Arnold Schwarzenegger; Amantes (1989); Belle Epoque (1992) o La niña de tus ojos (1998).

“Empecé en el cine de casualidad. Mi madre me llevó a un casting cuando tenía ocho años. Acudieron 400 niños. Tras varias pruebas, me desecharon cuando quedaban unos 20. Cuando nos íbamos, la actriz Amelia de la Torre me cogió de la mano y le dijo a Pedro Masó que me hicieran pruebas de cámara y al final me eseleccionaron. El oficio del cine me eligió a mí”, aseveró Jorge Sanz.

“De niño era inconsciente, pero cuando trabajé con Vicente Aranda en Amantes me di cuenta de la importancia de esta profesión”, argumentó. “Victoria Abril -prosiguió- ha sido mi gran maestra. Ella iba todos los días a ver el trabajo del día anterior. Veía lo bueno y lo malo”.

“Me siento orgulloso de todos los filmes que he grabado con Fernando Trueba, especialmente de La niña de tus ojos y La reina de España. Es el personaje que más he disfrutado”, respondió cuando se le preguntó por su mejor papel. “No renuncio a ningún personaje. Todos han sido buenos, incluso los malos. Pedro Almodóvar me echó de Carne trémula porque no sintonizamos, sin embargo, con ese dinero pagué una casa”, dijo al interpelarle sobre si arrepentía de algún personaje.

“El cine no dejará de existir nunca porque el cine saca de la rutina a la gente. Rodar películas es una manera maravillosa de ir por la vida”, comentó. “Ahora disfruto más de actuar sobre un escenario y de hacer disfrutar al público, que es básicamente la esencia de actuar. Estoy deseando que suba el telón”, reveló Jorge Sanz.

Maratón de cortos

Por otra parte, ayer los 160 realizadores inscritos en La Palma Rueda entregaron sus piezas del concurso de cine extremo del Festivalito, bajo el lema “Lo esencial es invisible a los ojos”, y que se han rodado en escenarios improvisados en la práctica totalidad de los municipios de la isla. Posteriormente, se exhibieron hasta bien entrada la noche, en la plaza de Santo Domingo de la capital palmera en la gran Maratón de Cortos CCC Dorada Premium.

Asimismo, mañana, a partir de las 18:00 horas, comenzarán las proyecciones de los 20 cortometrajes finalistas seleccionados por el jurado. Y una hora después dará comienzo la ceremonia de clausura en el Teatro Circo de Marte y la posterior entrega de galardones que pondrá el broche de oro a la duodécima edición del Festivalito.