En un local de Nueva York Justin Bieber trató de cantar Despacito, canción interpretada por Luis Fonsi y Daddy Yankee que ha dado la vuelta al mundo y que tiene incluso un remix en el que participa el propio Justin, pero se éste se quedó en blanco.

“I don’t know the words so I say poquito, I don’t know the words so I say Dorito” (“no sé las palabras así que digo poquito, no sé las palabras así que digo Dorito”), dijo el cantante mientras que la música sonaba.