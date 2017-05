Kilian Jornet corona el Everest de una tirada sin oxígeno ni cuerdas fijas

El esquiador y corredor de montaña Kilian Jornet ha hecho cumbre esta medianoche –hora local en Nepal– del 21 al 22 de mayo en el Everest, la montaña más alta del mundo con sus 8.848 metros, en una sola tirada y sin ayuda de oxígeno ni de cuerdas fijas para culminar un nuevo hito dentro de su proyecto ‘Summits of my life’.

Jornet, tras tentativas anuladas por el clima con anterioridad, ha hecho historia al ser el primer alpinista en lograr llegar a la cumbre de la cima del mundo, por la cara norte del Everest, sin utilizar ni oxígeno ni cuerdas fijas y además lograrlo en una sola y única tentativa.

Según informa el proyecto ‘Summits of my life’, el catalán siguió la ruta tradicional de ascensión al Everest desde el Campo Base, situado en el antiguo monasterio de Rombuk (5.100m) el 20 de mayo a las 22.00 horas en hora local (+5:45 GMT). A las 12.15 horas de este lunes 22 de mayo volvía al Advanced Base Camp del Everest (6.500m) donde confirmaba la cima, conseguida a medianoche, 26 horas después de iniciar el ascenso.

“Hasta 7.700m me he encontrado muy bien y avanzaba según el planning previsto, pero a partir de ese punto me he empezado a encontrar mal, supongo que por un virus estomacal. Desde allí he avanzado muy lentamente y tenía que ir parando cada poco para irme recuperando. Finalmente, he hecho cumbre a medianoche”, señaló Jornet poco después de su llegada.

Debido a la indisposición, Jornet optó dar por terminada la tentativa en el Advanced Base Camp en lugar de bajar al Campo Base del Everest como estaba previsto inicialmente. Este éxito se suma a las expediciones previas dentro del proyecto, como la ascensión y descenso del Montblanc, el Cervino, el McKinley y el Aconcagua, todos ellos ya superados. La última cima del proyecto pendiente es el Elbrús.