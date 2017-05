La carta de una madre a su bebé tras el atentado: “Nunca tengas miedo a disfrutar”

Una madre decide escribir una carta destinada a su bebé después de que en la madrugada del pasado lunes perdieran la vida 22 personas y 119 resultaran heridas en el atentado de Mánchester.

Según recoge Daily Record, la mujer conmocionada por el terrible suceso ha querido transmitir un mensaje positivo y optimista con el propósito de que su hijo en un futuro disfrute de todo y cuanto desee hacer en su vida sin miedo.

El escrito, compartido en su perfil de Facebook, ha tocado la fibra sensible de padres y madres de todo el mundo.

“Para mi bebé,

la noticia que se ha conocido esta mañana acerca del atentado terrorista de Mánchester ha roto mi corazón. Lo lamento por las víctimas y sus familiares.

Tú, tus amigos y tu generación tenéis que saber que estos terribles sucesos van a ir a más a medida que tú vayas creciendo y yo vaya envejeciendo y me afecta pensar que no pueda protegerte de estos brutales individuos que hacen cosas como esta.

A medida que vayas creciendo puedes pensar que tiene más sentido no hacer nada, pero tu madre que te quiere tanto te dice que no hagas eso, tienes que hacer de todo, haz todo lo que desees hacer, ve a todas las partes que quieras y visita a todas las personas que quieras visitar.

Tienes que ir de fiesta, al colegio, a la universidad, de viaje, en metro, ver los principales lugares de interés, ir a un centro comercial de compras, ir a un concierto, ir a comer a un restaurante…

Puedes pensar que lo que te estoy diciendo que quiero que hagas es una cosa extraña, pero mi razón por la que te digo esto es la siguiente: Toda mi vida, mi trabajo… Es para protegerte. Protegerte de estos monstruos, pero estas terribles personas hacen cosas horribles en todo el mundo y no siempre podré protegerte de ellos. Y como madre me cuesta decirte esto y admitirlo.

Pero si no puedo luchar contra estos monstruos, estoy segura que te enseñaré a como hacerlo tú mismo. Tienes que vivir la vida, ellos no quieren que hagas eso y si lo haces conseguiremos que no se salgan con la suya, así que te invitó a que lo hagas todos los días.Nunca tengas miedo a disfrutar y vivir tu vida al máximo.

No puedo garantizarte que algún día te encuentres cara a cara con este horror. No puedo garantizarte que no conozcas a alguien que muera en un incidente relacionado con el terrorismo, Dios no lo quiera, puede que tu generación se vea perjudicada en uno de los intentos de estos monstruos de herir y matar a la gente.

Pero quiero que recuerdes esto: No pueden matar ni a la fuerza ni a la determinación. Ellos no pueden matar el amor.Y tu generación va a ser fuerte. Tú vas a estar decidió a vencer estos actos terroristas.

Tú vas a tener mucho amor que dar, porque nosotros te enseñamos que no hay que tener miedo a estos monstruos. Recuerda que en cada historia hay buenos y malos, pues al igual que atacaron en Mánchester, también hubo personas bondadosas que se volcaron en ayudar.

Busca a los médicos, enfermeras, paramédicos, personal de hospital, servicios de emergencia que se encuentren en el lugar y que estén protegiendo a las personas.

Busca a personal de un hotel, taxistas, conductores de autobús, etc. A todos aquellos que ofrezcan ayuda sin coste alguno. Busca a todos los ciudadanos que se cuidan y se abrazan aunque sean extraños.

Busca a los padres y familias que han perdido a sus hijos en la tragedia, háblales para mostrarles tu solidaridad y tu sentimiento de unidad en vez de mostrarle sodio y venganza.

Busca la fuerza, la determinación y el amor.

No siempre estaré ahí para protegerte de los cobardes de este mundo, pero voy a enseñarte a encontrar consuelo en el valor y la unidad. Yo te enseñaré a ser valiente por ti mismo.

Te enseñamos a no tener miedo y a vivir con más fuerza y más felicidad.

Vamos a mostrarte que los héroes siempre vencieron a los villanos.

Te lo prometo.”