La estrategia sanchista excluye la confrontación como método de trabajo

Los miembros del Comité Regional del PSOE de Canarias ya han recibido la citación a la reunión extraordinaria, que será el próximo sábado, 3 de junio, en el hotel Silken Atlántida de Santa Cruz de Tenerife. Por la mañana, antes de la final de la Liga de Campeones (entre el Real Madrid y la Juventus). El orden del día incluye la convocatoria del decimotercer congreso de los socialistas canarios. El debate sobre el calendario ya ha comenzado: los susanistas (José Miguel Rodríguez Fraga y Patricia Hernández son sus máximos exponentes) pretenden que los afiliados voten en julio las candidaturas a la secretaría general y distanciar el congreso a septiembre. Los sanchistas consideran “más razonable” dejar pasar el verano y agrupar las dos fases a mitad de este último mes, con dos semanas de diferencia. Aunque en la gestora, presidida por Fraga, son mayoría los afines a Susana Díaz, el equilibrio de fuerzas favorece aparentemente a la órbita de Pedro Sánchez. Pero, en principio, la estrategia que preparan estos excluye la confrontación. Desde la distancia, el secretario general electo sigue muy de cerca las consecuencias del ajuste tectónico que se sintió el pasado domingo, tras el escrutinio de las votaciones en las agrupaciones del Archipiélago: Sánchez se impuso en todas las islas menos en El Hierro y Lanzarote. En esta nueva misión, Pedro Sánchez, Héctor Gómez, Ángel Víctor Torres y Pedro Ramos han sincronizado sus relojes. Los dirigentes insulares de la cuerda del resucitado líder coordinan sus tiempos. Uno de los que están en hora es el palmero Anselmo Pestana. Curiosamente, el cuco del no es no a Mariano Rajoy le tendió la mano cuando, en 2013, José Miguel Pérez le torció la muñeca por pactar con el PP en el Cabildo para censurar a Guadalupe González Taño. Los tañidos de las campanas no son esta vez de réquiem, sino de boda.

En tales circunstancias, Patricia Hernández se reubica y sitúa cada proceso en su sitio. “El resultado de las primarias en el conjunto de España no tiene que ver con las que se celebrarán en Canarias”, recalcó ayer la presidenta del grupo parlamentario Socialista en una rueda de prensa en la que atizó a su sustituta en la Consejería Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido (CC), por las “incorrecciones, mentiras y manipulaciones” en la aplicación de la Ley de Dependencia. “¡Faltaría más!, exclamó, “Pedro Sánchez es mi secretario general”.

Previamente, los días 16, 17 y 18 de junio, en Madrid, se desarrollará el congreso federal. Tras las asambleas locales, este sábado son los congresillos insulares para elegir a los delegados y debatir las enmiendas a la ponencia marco. Canarias envía a 33 representantes. Más de la mitad, de Tenerife (14) y Gran Canaria (11). En la víspera, el interés informativo se fija en las listas que se sometan a la votación. Los indicios apuntan a la unidad. Queda la duda de si habrá integración, compensación o encaje de bolillos para tejer la concordia y no transmitir una imagen de navajeo. No es lo mismo echar micromina a las heridas que sal.

Para calentar el ambiente, el Comité Regional comenzará con un informe del presidente de la gestora sobre la “situación política general”. En noviembre de 2016, tras la dimisión de José Miguel Pérez, Rodríguez Fraga asumió el encargo con “responsabilidad, cabeza y corazón, como un servicio a Canarias y al PSOE”. El nombramiento lo pilló en medio de la pelea de patio de colegio entre los socios del Gobierno de Canarias por un quítame allá ese bocadillo y unas pataditas en las canillas. Se comprometió a conducir el partido “en las mejores condiciones hacia la normalidad orgánica”. El momento político lo veía entonces “complejo”, por lo que avanzó que habría que adoptar decisiones orientar la dinámica”. En la hoja de ruta anotó: “Trabajar intensamente, mirar hacia adelante, en un clima de tranquilidad y serenidad”.