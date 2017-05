La generación del Estatuto de Autonomía cumple 34 años

Miles de canarios tienen la edad del Estatuto de Autonomía: 34 años. Pronto ya no se podrán considerar legalmente jóvenes. La comunidad autónoma madura. Más de 370.000 residentes en las islas -de sus más de 2,1 millones de habitantes- forman parte de la generación del Estatuto, con edades de entre 30 y 39 años. Un periodo en el que el Archipiélago, con un Parlamento y un Gobierno propios, vio cómo la tasa de paro bajaba del 9% pero también dispararse luego por encima del 34%, con cifras actuales en torno al 26%.

DIARIO DE AVISOS ha pulsado en la calle la opinión de quienes nacieron en esos años inaugurales de la Autonomía, así como de los que vivieron ese acontecimiento siendo niños y también de quienes nacieron unos años después. El tiempo lo va borrando todo rápido en la memoria humana, y unos y otros hacen balance de un periodo en el que instituciones autonómicas han gestionado materias tan cruciales como sanidad, educación y servicios sociales, por citar solo algunas. Ahora que se plantea una nueva reforma del Estatuto para aumentar el nivel competencial de Canarias, este diario ha preguntado a estos ciudadanos su percepción de la situación económica. La impresión general es de precariedad laboral y preocupación por el futuro. En lo que hay unanimidad es en que, por clima, seguridad y paisaje vale la pena vivir aquí. Solo el paro es el pero.

Cuatro preguntas

1 ¿Cuáles son sus principales preocupaciones como ciudadano canario? 2 ¿Cómo observa la situación económica y política de la comunidad autónoma? 3 ¿Considera que Canarias es la tierra donde quisiera seguir residiendo en el futuro y que es un buen lugar para tener un proyecto de vida para usted y su familia? 4 De los canarios se dice que somos “aplatanados”. ¿Cree usted que ese adjetivo alude a una cualidad real, o que, en cambio se trata de una opinión que no se ajusta a la realidad?

CHAXIRAXI REYES

Comercial

“La situación en la economía es fea; hay gente que come gracias a ayudas”

1. “Lo más importante, y lo que más me preocupa, es que mi bebé, y todos los de su generación, puedan tener acceso a la educación y la sanidad públicas, ya que no todo el mundo puede pagarse un seguro médico privado”.

2. “La situación económica sigue siendo fea; yo tengo trabajo, pero conozco a amigos y vecinos que tienen problemas para poder comer, y gracias a las ayudas que reciben lo pueden hacer”.

3. “Por seguridad, Canarias es un lugar excelente para vivir; pero no sé si tiene futuro, tal como veo las cosas”.

4. “Por mi trabajo de comercial, he conocido clientes de fuera de Canarias que nos dicen que somos muy tranquilos, más apacibles, pero eso no quiere decir en absoluto que seamos atontados”.

CARLOS LÓPEZ

Camarero

“Con buen clima y seguridad, lo que más preocupa es tener empleo”

1. “Mi preocupación es tener trabajo en el futuro, y estabilidad laboral; es el deseo de la mayoría de las personas que viven en este Archipiélago, que pase la crisis”.

2. “La situación económica está mejorando, y en cuanto a la política, reconozco que no me gusta, soy apolítico”.

3. “Yo soy nieto de canarios; me gusta mucho Canarias porque además el clima es muy parecido al de Venezuela, y la seguridad que hay aquí no se encuentra allá”.

4. “No es verdad que los canarios sean aplatanados, si eso significa que son vagos o tontos. Es verdad que aquí parece vivirse no con tanta prisa que en la Península, en las grandes ciudades, así que no me parece correcto ese adjetivo para definir a los canarios”.

CRISTINA MORALES

Periodista

“No veo asegurado aún aquí para mis hijos un futuro de oportunidades”

1. “Me preocupa la desigualdad social que veo en Canarias”.

2. “La situación actual es preocupante desde el punto de vista económico y político. Aunque hay indicadores de una evolución positiva de la economía, todavía no tenemos crecimiento estable, y hay que solucionar los problemas de base de la economía canaria”.

3. “Es una buena tierra para formar una familia, por su seguridad, cercanía familiar, la idiosincracia…, pero no veo asegurado el que mis hijos tengan un futuro de oportunidades aquí”.

4. “He vivido aquí y en la Península, y debo decir que se nota la diferencia; pero no somos aplatanados en sentido despectivo, sino que tenemos un carácter más tranquilo, con menos prisa”.

ADRIÁN VÁSQUEZ

Camarero

“Amistosos, agradables y trabajadores sí, aplatanados no”

1. “Mi preocupación es mantener el trabajo. Soy descendiente de canarios emigrados a Venezuela; mi abuelo era de aquí”.

2. “La situación política en Canarias no tiene comparación con la de Venezuela, es como comparar lo frío con lo caliente. Así que la situación de estas islas, pese a la crisis de estos años, es buena en comparación con la de Venezuela. Aquí es cierto que cuesta tener trabajo, pero una vez lo tienes, todo es más fácil”.

3. “Me gusta Canarias, por su clima y seguridad”.

4. “Hay personas aplatanadas pero no por ser canarios, al igual que hay muchos canarios que trabajan mucho. En general, los canarios son muy amistosos y agradables”.

DAVID MARTÍNEZ

Empresario

“¿Aplatanados? En esta tierra todos curramos y apechugamos”

1. “Como empresario de la restauración, veo necesario activar Santa Cruz por las tardes y noches, porque no hay gente en la calle”.

2. “He optado por no hacer mucho caso a los políticos, pues veo que se pelean demasiado entre ellos y nos ofrecen pocas soluciones”.

3. “Para mí, que he crecido aquí (soy palmero pero desde niño en Tenerife), esta es una tierra ideal donde vivir”.

4. “Yo creo que llamar aplatanados a los canarios es una etiqueta injusta. Aquí todos curramos y apechugamos, así que no entiendo que se generalice llamándonos así”.

LUCIANA SABATÉ

Peluquera

“Vivimos en un lugar maravilloso, pero hace falta más trabajo”

1. “Canarias en general, y Tenerife, en particular, es un sitio maravilloso. Fallamos en algunos aspectos, sobre todo porque vivimos del turismo. Me preocupa el abandono de algunas zonas de Santa Cruz, y deberían ponerse bonitas, así como lograr unos servicios de hostelería más eficientes”.

2. “La situación económica está mejor que en muchas zonas de la Península, pero debería haber más trabajo en Canarias. Sobre política no opino”.

3 . “Es una buena tierra para vivir y tener hijos, por su seguridad”.

4. “Generalizar es malo. Para los canarios la vida es más tranquila y menos estresante que en grandes ciudades, pero eso no es ser aplatanado”



EMILIO HERNÁNDEZ

Historiador

“Aplatanado es un estereotipo como el del godo espabilado”

1. “La gran preocupación para quienes vivimos en islas como El Hierro son las conexiones interinsulares, tanto en frecuencia como en precio, algo que además afecta a nuestro desarrollo económico”.

2. “La situación económica y la política están muy malas”.

3. “Es un lugar ideal para vivir, pero si además mejora lo económico y lo político y si hay empleo. Tenemos una cifra de parados que es una burrada”.

4. “Decir que los canarios somos aplatanados es un mero estereotipo, como el de que los godos son todos espabilados y unos enterados. Es algo que no se ajusta a la realidad”.

ENRIQUE MARTÍNEZ

Empresario

“Si un día fuimos aplatanados, ahora somos más ágiles y competitivos”

1. “Mi preocupación es que se relance de una vez el consumo, sobre todo en donde tengo mi bar, en Santa Cruz de Tenerife”.

2. “La situación económica es mucho mejor que de 2008 a 2015. La situación política ha cambiado, con los nuevos partidos , que han hecho que los antiguos estén más en contacto con la calle”.

3. “Irse fuera de esta tierra es siempre el último remedio. Antes venía a Canarias gente de fuera, porque vieron que era un lugar agradable, con empleo y bien comunicado con la Península en avión. Pero ahora ya muchos se han marchado, por la crisis”.

4. “Puede que antes fuéramos un poco aplatanados, pero hemos cambiado a más competitivos, más ágiles, más productivos”.

CARLA

Estudiante

“Te tienes que ir fuera para hacerte un futuro, pues hay poco empleo aquí”

1. “Me preocupa la falta de trabajo en Canarias, y más en lo que yo estudio actualmente, producción audiovisual”.

2. “La situación económica está marcada porque sigue siendo poco el empleo. Tienes que irte fuera para hacer un futuro, es la impresión de muchos canarios. Sobre política me resulta preocupante la corrupción, pues estamos conociendo casos muy importantes, algunos de ellos ya con condenas”.

3. “Canarias es sin duda un buen sitio para vivir, aunque tenemos ese problema que he comentado, el poco empleo”.

4. “Lo de que somos un pueblo de aplatanados es algo que se inventaron los peninsulares. Pero no es verdad”.

SELMA SOARES

Auxiliar de clínica

“Esta es una tierra espectacular, pero con poco empleo y sueldo muy bajo”

1. “Me preocupa una falta de atención a los menores, veo en la calle a muchos tomando alcohol sin que las autoridades hagan nada. Es una generación que se está destrozando la vida”.

2. “Pese a que son unas islas muy turísticas, hay un empleo muy precario. Es muy difícil conseguir trabajo, y cuando lo logras, el sueldo es muy bajo y con malas condiciones. La corrupción es preocupante: los políticos roban y no hacen nada por los ciudadanos”.

3. “Canarias es espectacular, por seguridad, paisaje, sol y cultura”.

4. “Nací en Brasil, y digo que no son aplatanados, sino luchadores”.

DANIEL GONZÁLEZ

Estudiante

“Veo mucha desigualdad: gente sin nada y gente que tiene demasiado”

1. “Me preocupa que haya tan poco trabajo y con salario tan bajo”.

2. “Veo mucha desigualdad: gente que no tiene nada y gente que tiene demasiado. En política, me preocupa la corrupción y las promesas que nunca se cumplen. No confío en ningún partido. Los políticos parecen una guardería, todo el día peleándose, sin dar soluciones”.

3. “Canarias es un lugar bueno donde vivir, por clima favorable, su sol, su cielo limpio, sus playas…; pero sin trabajo, todo está jodido”.

4. “¿Aplatanados? Sí y no. Si es en el sentido de que nos tomamos las cosas sin prisa, sí. Si es en el sentido de que somos vagos, no”.