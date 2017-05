El tinerfeño que dio de comer a los heridos durante la madrugada del atentado

Yashar Dadashnejad, un tinerfeño de 35 años hijo de padres iraníes, estaba a punto de cerrar como cada noche La Bandera, su propio restaurante de comida española situado a solo diez minutos del Manchester Arena.

“Estaba a punto de irme a casa cuando de pronto escuchamos unos gritos. Salimos a la calle y nos encontramos a gente corriendo, muchos lloraban. Preguntamos qué pasaba, pero la mayoría no lo sabía, sólo decían que habían escuchado algo parecido a una explosión”, explica Yashar sobre lo ocurrido la noche del lunes en la que 22 personas perdieron la vida.

A pesar de que el propietario del restaurante vivió con miedo lo ocurrido tras el concierto de Ariana Grande, La Bandera permaneció abierto hasta las cuatro de la mañana. “Hablé con mi hermano por teléfono y los dos decidimos que lo mejor era no abrir el restaurante al público, por si acaso no era seguro. Avisamos al personal por teléfono y por email de que no vinieran, pero uno de ellos propuso que saliéramos a ayudar. Así que decidimos salir a la calle a repartir agua y bocadillos”.

