El Parlamento pone contra las cuerdas a Santiago Negrín

PSOE, NC y Podemos han advertido hoy con pedir una comisión de investigación y la reprobación del presidente del consejo rector de RTVC, Santiago Negrín, a quien la consejera del ente María Lorenzo acusó de “desangrar” el medio y CC la conminó a acudir a la justicia si sabe que hay irregularidades.

Las críticas a la gestión del presidente del consejo rector de la RTVC se produjeron en la comisión de control del ente en el Parlamento regional, en la que compareció Lorenzo para desmentir “las graves, malintencionadas y rotundamente falsas afirmaciones” que en su opinión vertió Negrín sobre su labor el 21 abril en el mismo órgano parlamentario.

María Lorenzo señaló que Santiago Negrín la ha acusado de “obstrucción” por su insistencia en requerir información, afirmó que ejercer su mandato es labor de titanes porque el presidente hace todo lo posible para que no se cumpla y “se me pide consentimiento sobre asuntos sobre los que no se me informa”.

La función del consejo rector no es “aplaudir” al presidente, que confunde el deber de lealtad a la institución con la lealtad a él mismo, recriminó Lorenzo, quien precisó que el consejo no se reúne desde octubre de 2016 y desde febrero de este año está de baja la secretaria, con lo cual el citado órgano está “bloqueado”.

De la mala situación da cuenta el hecho de que tras la dimisión de dos de los cinco consejeros, también han renunciado una secretaria accidental y los directores de relaciones institucionales, financiero y de nuevos proyectos, por lo que aseveró que el presidente “suma ya seis dimisiones menos la suya”.

Criticó el que se hayan incorporado directivos al ente sin haber realizado las modificaciones legales precisas y con contrataciones anómalas, y aseveró que se han realizado contratos con un procedimiento “opaco” con productoras con las que Negrín ha estado vinculado laboralmente y con las que “puede que siga vinculado”.

Tampoco el consejo ha sido informado del concurso plurianual más importante que desarrolla la RTVAC, el de los informativos, y acusó a Negrín de sumar un fracaso tras otro.

“La tele se desangra en credibilidad y en audiencia, y sólo los informativos mantienen el tipo por el esfuerzo titánico de los trabajadores”, manifestó la consejera.

Gustavo Matos, diputado del PSC, cuyo grupo propuso a Lorenzo para el consejo rector, aludió a la conveniencia de crear una comisión de investigación en el Parlamento regional para determinar si hay irregularidades e incumplimientos jurídicos en el ente, porque los parlamentarios del órgano de control “nos sentimos maniatados a la hora de saber lo que ocurre”.

Juan Márquez, de Podemos, animó al resto de grupos a explorar la posibilidad de reprobar lo antes posible al presidente del ente, que maneja “muchos millones de euros” para que luego el Gobierno regional los utilice “para contentar a sus afines e influir en los medios de comunicación”, con un contrato como el de informativos, que es “el deseado” por su dotación plurianual de 180 millones.

Por Nueva Canarias el diputado Román Rodríguez afirmó que la única salida del Parlamento es sustituir a Negrín “y ponerlo en la calle”, pues no respeta la ley, incumple de manera flagrante las reglas y miente a la Cámara regional.

“La tele no estaba para sacar pecho en los últimos años pero éste termina de cargársela definitivamente porque se cree que es el dueño e impone la arbitrariedad al interés general. Luego viene con ojos llorosos a la Cámara, pero no se merece la confianza del Parlamento porque no tiene altura profesional ni personal para dirigir un servicio público de esta importancia”, sostuvo Rodríguez.

Por el grupo Nacionalista Canario Guadalupe González Taño dijo que el nuevo modelo de la televisión ha producido problemas internos por su “bicefalia imperfecta” y aseveró que hay un acuerdo de prácticamente el 95 por ciento entre las fuerzas políticas para desarrollar el mandato marco que aclare los principios rectores de la RTVC.

González Taño advirtió además a Lorenzo que si un responsable público sabe que se está cometiendo una ilegalidad tiene que acudir a los juzgados pues “es una obligación”, y opinó que detrás de esto “hay la misma batalla política de siempre”, la de quitar a CC del Gobierno y para ello “cualquier mecanismo vale”.

Al respecto María Lorenzo contestó que su camino no es el juzgado, pues su responsabilidad es ante el Parlamento, que es el que debe decidir qué es lo que quiere hacer en este asunto, y negó que haya una bicefalia imperfecta porque en la ley de la RTVC se delimitan de forma clara las competencias del presidente y del consejo rector.

La diputada popular Luz Reverón lamentó “este espectáculo que no aporta nada” y expresó su sensación de que la función de servicio público del canal “está quedando relegada a un segundo plano”, por lo que el PP seguirá trabajando por el desarrollo íntegro de la ley y evitar el deterioro de la imagen de la televisión pública.

Melodie Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera, pidió completar el consejo rector en el menor tiempo posible para normalizar la situación y apeló a la responsabilidad de los grupos para tener una televisión pública de calidad, pues aunque ha recibido una mayor partida económica “seguimos debatiendo lo mismo que al principio de la legislatura”