La Policía confirma víctimas mortales en el concierto de Ariana Grande en Manchester

La Policía británica ha confirmado que el incidente registrado en la noche de este lunes en el Manchester Arena durante un concierto de la cantante Ariana Grande ha causado víctimas mortales, sin facilitar un balance.

“Hay un número de víctimas mortales confirmadas, así como heridos”, ha indicado la Policía de Manchester en un breve comunicado publicado en la red social Twitter.

“Por favor, eviten la zona mientras los servicios de emergencia trabajan incansablemente en el lugar del suceso”, ha señalado, agregando que publicará más detalles “tan pronto cuando sea posible”.

Emergency services responding to serious incident at Manchester Arena. Avoid the area. More details will follow as soon as available

— G M Police (@gmpolice) 22 de mayo de 2017