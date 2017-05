Las Teresitas tendrá el año que viene un espacio acotado para los perros

Al menos un año más. Ese es el tiempo que los propietarios de perros en la capital deberán esperar aún para tener un espacio en el litoral chicharrero al que poder acudir con sus mascotas. Tras el estudio preliminar realizado el año pasado por la Concejalía de Medio Ambiente para conocer qué playas serían susceptibles de albergar ese espacio, este año se trabaja ya en un borrador para establecer el modelo de playa para perros y qué parte, casi con toda seguridad, de Las Teresitas podrá ser dedicada a este fin.

“Ya tenemos un borrador en marcha, pero no creo que podamos sacarlo adelante este año”, confirmó el concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa. “El año pasado hicimos un análisis previo de cuatro playas de Santa Cruz para ver cuál sería la más idónea por temas como accesibilidad, cercanía o transporte, y el resultado fue, como era de esperar, la de Las Teresitas”, explica el edil.

Ahora -continúa- tenemos que, en base a esa información, desarrollar un proyecto que será sometido a participación ciudadana. Se realizará algo así como un concurso de ideas para ver cuál es el mejor modelo y en qué parte de la playa ubicar ese espacio para los perros”.

El concejal es consciente de que destinar una parte de Las Teresitas para el disfrute de dueños y mascotas va a generar polémica entre una parte de los usuarios. Por eso, recuerda que han “hecho una campaña de concienciación, tanto para los que quieren ir a la playa con su perro como para los que no desean que la gente lleve a sus mascotas”. El también edil de Sanidad municipal detalla que tienen “que dar cabida a todas las posibilidades y hacer un esfuerzo en demostrar, por un lado, que las personas que quieran llevar su perro tienen que respetar las reglas del juego, y por otro, que los demás usuarios tendrán que entender que todos tenemos cabida, siempre respetando, por supuesto, todos los puntos de vista”.

Correa es claro: “Hay personas a las que no les gustan los perros en la playa porque dicen que ensucian, pero lo que hay que tener claro es que realmente el que ensucia no es el perro, es su dueño. Hay gente que no lleva perro y ensucia más que el propio animal”, concluye.

Canarias

La realidad es que las playas para perros son una demanda cada vez mayor de los dueños de mascotas, pero, hasta el momento, en la Isla existen tres y en toda Canarias, ocho. En Tenerife las playas habilitadas para las mascotas son las de El Puertito, en Güímar, y las de El Cabezo y El Confital, ambas en el municipio de Granadilla de Abona. En Gran Canaria existen otras tres (Los Tres Peos, Los Cuervitos y Bocabarranco), una más en Lanzarote (Las Coloradas) y otra en La Palma (Los Guirres). En todas se puede acceder sin restricción de horarios.