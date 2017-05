“¿Qué les ocurre al PSOE y a los otros, qué quieren, que los policías saluden a los concejales con un: ‘¿Qué pasó, puntal?’”

Me ha puesto fácil la entrevista: es cercana, inteligente y atractiva. Las tres cosas las valoro mucho yo. Zaida González Rodríguez (Santa Cruz, 1976), primera teniente de alcalde de la capital tinerfeña (PP) y responsable de Seguridad, Tráfico y Policía Local, porque lo de Movilidad se lo reparten otras áreas. “Yo, la verdad, estaba un poco tensa con la entrevista”, me confiesa. ¿Y por qué? “Pues porque usted es Andrés Chaves”. “Mira, Zaida, es todo pura fachada, yo soy un desgraciado que no mato ni a una mosca”. Está casada “con un marido maravilloso” y tienen un niño pequeño, de dos años y medio, que se turnan para cuidar. Gana 54.000 euros brutos al año por trabajar siete días a la semana, sin horas. No está bien pagada, pues. Es submarinista, de las que bajan mucho, pero mucho: a 60 metros. Y se licenció en Derecho y especializó en recursos humanos. “Soy de barrio”, me dice, “de Ofra, y eso me da la distancia adecuada para ver e intentar solucionar los problemas de Santa Cruz”.

-Y también es más alta que Bermúdez.

“Un poco”.

-¿Tiene miedo cuando firma papeles?

“¿Y quién no?; en este país hemos llegado a unos niveles peligrosos”.

-¿Usted cree que hay tanta corrupción como la que denuncian los políticos rivales en los medios de comunicación?

“No, hay que llenar los periódicos; pero, no, no la hay en la medida en que se traslada a la población. Existen juicios paralelos intolerables, que no se castigan”.

-¿Se mueve Santa Cruz?

“Sí. De no salir nada adelante, de estar todo parado, hemos pasado a un Ayuntamiento dinámico, que goza de una situación económica muy buena y en el que los concejales se hablan entre ellos, no como antes”.

-¿Le da pena de las personas que han entrado en prisión, concejales y técnicos municipales?

“Mucha. Y todo por no haber sabido aprobar un plan especial (de Las Teresitas). Son cosas que jamás debieron pasar”.

-¿Y por qué pasaron?

“Pregúntele usted a José Ángel Martín, él era el concejal de Urbanismo”.

-Yo a ese no le pregunto nada. La Gerencia de Urbanismo ha cambiado para bien. Antes no salía un papel, ahora sí.

“Y hoy funciona de una forma muy ágil; y Carlos Garcinuño, mi compañero de partido, que es un excelente gestor y responsable del área, ha dinamizado considerablemente su forma de gestionar las demandas del ciudadano”.

-¿Disfruta cuando sustituye al alcalde?

“No, no se trata de disfrutar sino de cumplir con mi trabajo; la verdad es que en sus ausencias, hasta ahora, no ha ocurrido nada relevante”.

-¿El PSOE municipal sigue en su posición crítica, más que crítica, perturbadora?

“El PSOE no hace nada, sólo destruye, o al menos lo intenta. Y algunos otros también”.

-¿Por qué está usted en política?

“Porque me gusta cambiar las cosas”.

-¿Y hasta dónde quiere llegar?

“Cuando cumpla mi ciclo aquí, me gustaría ir al Cabildo y luego al Parlamento de Canarias. De abajo a arriba se aprende más que al revés”.

-Parece una persona serena. ¿Lo es?

“Sí, lo soy. Yo no vine al Ayuntamiento a embroncarme, como en el pasado, como en los tiempos de Guigou, de Martín, de la guerra por la guerra. Yo vengo a dialogar y a trabajar por los ciudadanos y espero conseguirlo. La prueba es que nunca se ha tenido que reunir la mesa del pacto en esta legislatura para los temas de Santa Cruz”.

-¿Por qué pidió el área de Policía y Seguridad?

“Me gusta. Y creo que estoy haciendo un buen trabajo, en el que me ayuda mucha gente”.

-Pero los sindicatos policiales son jodelones por definición. ¿O no?

“Bueno, ellos hacen su trabajo y yo el mío. Es un colectivo de unas 340 personas; mucha gente y mayoritariamente muy buena gente”.

-¿Y qué pasa, que andan los guindillas molestos con ese reglamento, o lo que sea, que les obliga a saludar militarmente a los concejales?

“¡Qué va! Eso es cosa de la izquierda en el Ayuntamiento, que no se acuerda que también aprobó esas normas. Y ahora mienten, dicen que no hubo diálogo. Además, ¿qué quieren, que se acerque un policía local al concejal y le diga: ‘¿Qué pasa, puntal?”.

-Les ha renovado usted la flota.

“Sí, con 20 patrulleros nuevos, motos que van a llegar, furgonetas para los distintos servicios. Todo se estaba quedando viejo”.

-¿Pensaron ustedes cargarse la Unipol, porque la fundó Zerolo?

“No, no, qué va. Tenemos una policía cercana al ciudadano, a pie de calle. Y la Unipol está para casos de intervenciones puntuales, lucha contra el tráfico de drogas, etcétera, como un plus de seguridad”.

-Hablando del partido en Canarias, del suyo, una balsa de aceite en este momento.

“Pues sí, y el trabajo que están haciendo Asier Antona, Manolo Domínguez y Lope Afonso, además de otras personas, es excelente. Conecto muy bien con los tres”.

-¿Hay buen rollo con CC, con el alcalde Bermúdez, vamos?

“Sí, hay buen rollo. Pero a mí lo que me importan son los ciudadanos. Y que mi hijo viva en una ciudad cada día mejor. Mire, por ejemplo, hemos conseguido que los camiones que entran a Santa Cruz para las obras paguen un 50% menos de tasas que antes. Las obras menores ya no necesitan licencia, sino comunicarlas a la Gerencia. Un montón de cosas que facilitan la vida a los ciudadanos, entre ellas el tráfico”.

-¿Se circula con mayor fluidez?

“Sí y podría ser mucho mayor esa fluidez si la gente, en vez de circular tan despacio, buscando aparcamiento en la zona centro, cambiara su conducta u optara por usar el transporte público o se dirigiera directamente a los estacionamientos, que hay muchos. Aparcar justo en el lugar al que se pretende acceder es imposible”.

-¿Anula usted muchas multas?

“Ni una sola, no me atrevería”.

-¿Ni a los concejales?

“A esos, menos”.

-Insisto: ¿de verdad tiene miedo cuando firma un papel?

“Bastante, porque los casos de corrupción han creado mucha demagogia; es un atacar por atacar, incapaces algunos de llegar a acuerdos coherentes cuando lo que existen son discrepancias políticas, no hechos delictivos. El PSOE, por ejemplo, no hace sino darse golpes de pecho, pero cuando tuvo que legislar no lo hizo. Y Podemos y sus mareas son un circo, un engaño. Si hundes las empresas no hay empleo y sin empleo no existe el bienestar”.

-Es decir, que ustedes, el PP, han tenido que reconstruir el país.

“¡Claro, el PP y los ciudadanos con su sacrificio! La izquierda, cuando dice que se quiere cargar la reforma laboral, es temeraria. Por supuesto que es preciso mejorar cosas, pero ha costado mucho recuperar España para cargársela otra vez. Es necesario respetar ciertas reglas en la economía que son la base del desarrollo”.

-¿Es usted la primera teniente de alcalde de una ciudad alegre y confiada?

“Pienso que Santa Cruz ha ganado en alegría. Y todo influye, incluso el ambiente enrarecido que existía en el Ayuntamiento y que enturbiaba la visión del ciudadano. Cuando hay conexión entre áreas municipales, cuando se habla en vez de discutir, cuando los plenos no son un rifi-rrafe permanente, cuando ocurre todo esto se trabaja mucho mejor. No digamos cuando al ciudadano se le eliminan trámites burocráticos”.

-¿Habla mucho con el alcalde?

“Sí, mucho”.

-Santa Cruz le debe al PP, bueno Santa Cruz y todas las ciudades endeudadas, el pago a proveedores.

“En 2011, esta ciudad debía 58 millones de euros, lo cual era una barbaridad. Y ahora es una capital de provincia y de autonomía (cuando toca) saneada, con una excelente estabilidad presupuestaria. No necesitamos créditos y, si los necesitáramos, los bancos nos los concederían”.

-La noto entusiasmada con la labor de su partido en el Ayuntamiento.

“Gobernamos con CC, ellos con nueve concejales y nosotros con seis. Una mayoría suficiente, que ha sobrevivido a todos los intentos de cambio. Esta vez no cogimos -el PP- la ola a favor de las elecciones en las que Cristina Tavío mereció la alcaldía y no se la dieron. No hay discusiones, ni espectáculos en la prensa, ni discusiones graves en los plenos. Y esta tranquilidad te aporta mucho tiempo para trabajar por la ciudad”.

-O sea, que duerme tranquila.

“Relativamente, porque mi hijo se ha empeñado en dormir poco por la noche, pero en fin”.

-¿Ve que no soy tan fiero?

“Pues la verdad, ha sido un placer conocerle”.

-Lo mismo digo.

Se va a festejar no sé qué de Santa Rita. Le ofrezco llevarla al Ayuntamiento, pero prefiere ir andando por el parque. No dejo que me invite a las cañas. Andrés Gutiérrez no me hace puto caso cuando le propongo una foto con Zaida en unas sillas blancas que han instalado sobre el césped del Mencey. Y hace otras. Los fotógrafos son muy suyos, no crean. Para mí ha sido una sorpresa también conocer a la señora que cogobierna en la ciudad en la que a veces vivo. Una sorpresa agradable. Le pregunto si hace fotos submarinas y me responde: “No, a mí me gusta tocar, acariciar las piedras, los peces”. Tiene mucho de poesía eso, ¿no?