“Los juzgados siguen siendo la solución para las cláusulas suelo”

“Lo dijimos entonces y lo seguimos diciendo: la mejor vía para recuperar lo que se pagó indebidamente por las cláusulas suelo sigue siendo el juzgado, y los de Tenerife se significaron desde un primer momento por su rigurosa aplicación de nuestro ordenamiento jurídico, y no cabe esperar que se pongan ahora del lado del más poderoso”. Así de claro se manifiesta el abogado tinerfeño Carlos Gómez (Sirvent&Granados), colaborador habitual de DIARIO DE AVISOS y reconocido especialista en reclamaciones a entidades financieras, cuando se le pregunta por el estado actual de los procesos con cláusulas suelo.

Hay que tener en cuenta que, superado el plazo de mediación impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy (que permitirá a los bancos repartir el coste en dos ejercicios), es ahora cuando estaba previsto que se produjera un aumento notable en la presentación de demandas de consumidores para recuperar su dinero. A este respecto, Gómez confirma que “estamos en plena fase de presentación de las demandas porque se han ido acumulando en estos meses de mediación impuesta, pero la previsión es que sigan subiendo, y la verdad es que, prácticamente, todos los días nos entra algún nuevo caso. Afortunadamente, tenemos hecha la tarea en el despacho y reforzamos a tiempo nuestro equipo para responder adecuadamente”.

Precisamente, y al igual que ocurre en el bufete de este letrado tinerfeño, en el Consejo General del Poder Judicial hay planes específicos para hacer frente a esa avalancha de demandas de ciudadanos que consideran que pagaron de más sobre las cláusulas suelo. Así, y como adelantó este periódico, en el Colegio de Procuradores tinerfeño ya han recibido una instrucción al objeto de conocer el volumen real de casos y, si procede, instalar un juzgado único para las demandas por cláusulas suelo. “Si el Consejo entiende que es lo mejor, está dentro de sus competencias implantar ese juzgado específico. Francamente, no creo que tenga mayor relevancia en cuanto al fondo de los asuntos porque, desde la perspectiva jurídica, las dudas que pudo tener alguien fueron despejadas con absoluta claridad tanto desde el Tribunal Supremo como desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

Hablando de dudas, imperdonable sería no preguntar al experto por la Hipoteca Joven del Gobierno regional. “Que se trate de ese producto específico no modifica el asunto como para que no se devuelva el dinero, y la reciente sentencia de la Audiencia provincial es rotunda al respecto: si no hubo transparencia, la cláusula es nula”.

“Hay condenas en costas que algunas entidades se han ganado a pulso”

Para Carlos Gómez, abogado experto en reclamaciones a las entidades financieras, no se puede medir con el mismo rasero a los bancos en el caso de las cláusulas suelo. “Entiendo que no sería justo pensar que todos son iguales o demonizar a los bancos en general; hay algunas entidades que asumen lo sucedido en los tribunales de Justicia, y hay otras que están siendo condenadas en costas porque, la verdad, es que se lo han ganado a pulso y la mejor prueba de ello es que así se percibe en numerosos juzgados”. Invitado a reflexionar más al respecto, este jurista especializado recuerda que ese distinto baremo “no es nuevo, sino que ya se detecta en el modo de comercializar tanto las cláusulas suelo como otros productos tóxicos. Ahora hemos visto que, en algunos casos, las respuestas surgidas del proceso de mediación o en las invitaciones a la conciliación, hay quien prefiere sostenerla y no enmendarla: Por eso, lo mejor es el juzgado”, insiste el abogado tinerfeño.