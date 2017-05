Los proyectos para hacer accesibles 20 edificios en Santa Cruz, listos para adjudicar

A Santa Cruz le toca correr para cumplir con la ley que obliga a que todos los edificios públicos sean accesibles antes de octubre de este año. Para ello, la concejalía que dirige Carlos Correa (PP) ya tiene listos los primeros 20 proyectos de adaptación que se adjudicarán en breve. “En cuanto estos se adjudiquen se sacarán los restantes. El objetivo es que en octubre de este año todas las oficinas y demás dependencias municipales sean accesibles y creo que lo conseguiremos”, detalló el edil a DIARIO DE AVISOS.

El concejal hizo estas declaraciones después de que la Fundación Laborsord, dependiente de la Fundación Canaria para el Sordo (Funcasor) le concediera la distinción de embajador de la accesibilidad universal. Correa estaba muy agradecido por esta distinción que viene a reconocer su trabajo al frente del área de Accesibilidad en el Ayuntamiento de Santa Cruz. “No solo hablamos de la parte arquitectónica porque, como siempre repito, la accesibilidad no solo es hacer rebajes de acera, también se trata de colocar bucles magnéticos para las personas sordas en las oficinas municipales, intérpretes de signos en las sesions plenarias o que ya no haya que perseguir a los técnicos para que tengan en cuenta la accesibilidad”, detalló el edil. “Queda mucho camino por hacer y por supuesto que no somos perfectos pero no hemos dejado de trabajar en favor de la accesibilidad universal”, añadió