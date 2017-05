“Creen que cambiando el sistema electoral acabarán con Coalición Canaria”

El secretario general de Coalición Canaria (CC), y consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno canario, acusa a los partidarios de cambiar a fondo el sistema electoral (o sea, prácticamente todos los partidos, excepto el suyo y ASG) de que lo que quieren en realidad es “acabar con CC”. José Miguel Barragán incluso presume de que la única propuesta consensuada es la de CC y PSOE (bajar las altas barreras insular y regional de votos a la mitad y la posibilidad de una lista autonómica de 10 diputados). Sin embargo, el dirigente no deja claro si el objetivo es que esto último se aplique en 2019, como quieren todas las demás formaciones políticas. Sobre la Ley del Suelo, asegura que si CC-PNC hubiera querido, se habría pasado el rodillo parlamentario hace dos meses (con PP y ASG, se entiende), pero ha preferido la negociación parlamentaria. En el plano ideológico, patentiza que CC no es independentista, sino nacionalista, pues, interpreta, ambos conceptos no son equiparables.

-Francisco Linares, recién reelegido presidente de CC en Tenerife, dice que el partido debe esforzarse ya como si estuviera en campaña electoral…

“En términos empresariales, quienes compran nuestro producto político son los electores, y, por lo tanto, esas personas tienen que estar motivadas con lo que haces todos los días. Pero nuestro tiempo preelectoral empieza entre junio y julio del año que viene”.

-La Agrupación Herreña Independiente (AHI) se planteó revisar las relaciones con CC y frenar su integración. ¿Qué ha ocurrido?

“AHI tiene una relación estable con CC, aunque todos los acuerdos son revisables. No creo que vayamos a tener problemas de relación con AHI”.

-¿Y con el PNC, que ha sido crítico con algunas decisiones de CC?

“Tampoco. Con el PNC tenemos un acuerdo, y nos reuniremos también para seguir normalizando nuestra relación”.

-¿Se han planteado cambiar las siglas del partido?

“No. Pero sí ver el diseño, las formas, pero no cambiar el nombre de Coalición Canaria”.

-¿La bandera de las siete estrellas verdes debería ser la oficial de Canarias?

“Sí, además de ser esta bandera la de CC, fui yo quien, en la anterior reforma del Estatuto de 2008, presentó una enmienda argumentada históricamente para que fuera la oficial de Canarias. En esta reforma no lo planteamos, sabíamos que íbamos a tener en contra a los demás partidos”.

-De ustedes sus detractores dicen que no son nacionalistas, pues cuando toca en las Cortes votar el derecho de autodeterminación, no lo apoyan…

“Nuestro nacionalismo lo definimos en nuestros estatutos. ¿Quién tiene la definición absoluta sobre lo que es nacionalista? Yo me fío de la voluntad de los ciudadanos, no que me venga alguien, un profesor de universidad, a decirme que no soy nacionalista porque no toma tal o cual decisión. Por supuesto que somos nacionalistas, pero no independentistas. Tenemos margen de crecimiento con una reforma del Estatuto de Autonomía y del título octavo de la Constitución Española, cuando toque, no tiene que ser ya, y creemos que hemos conseguido muchísimo como región ultraperiférica de la Unión Europea”.

-Hablemos de la reforma electoral. Ustedes han maniobrado para que no sean las Cortes las que decidan y sí el Parlamento canario…

“Los únicos que hemos puesto una propuesta de reforma electoral sobre la mesa hemos sido el PSOE y CC; forma parte de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía: bajar los topes a la mitad y la posibilidad de una lista autonómica de 10 diputados y que ninguna isla tenga por población menos diputados que otra”.

-Pero al ser una posibilidad, no habría garantía de que se aplicara en las elecciones de 2019…

“Porque va en una ley autonómica. Además, hay que decir que, durante los años de autonomía, ¿ha habido alguna votación en la que los diputados de una isla hayan votado en función de la circunscripciones electorales, o del partido al que pertenecen? Entonces, ¿cuál es el problema?”

-El problema es la desproporción: el 83% de los canarios elige solo a la mitad de los diputados…

“En este debate sobre el sistema electoral en realidad los que piden cambiarlo es porque creen que con eso acaban con CC, no es por el interés de los ciudadanos. Más claro que el agua. ¿Es que acaso los demás partidos no se presentan en las mismas condiciones que CC en cada isla? En el resto del mundo, cada pueblo se da el sistema electoral que mejor lo representa, y en ningún lugar es un hombre, un voto”.

-¿Entonces votaremos en 2019 con un nuevo sistema electoral?

“Tenemos una propuesta en las Cortes”.

-¿2019?

“Vuelvo a insistir en que hay una propuesta consensuada entre CC y PSOE, y nadie más ha consensuado otra. Con las barreras bajadas pasa todo el mundo al Parlamento. Cuando se dice que no estamos de acuerdo, ¿con cuál propuesta? ¿A qué me opongo?”

-¿Qué va a pasar en La Laguna? ¿Habrá moción de censura?

“Yo espero que se siga manteniendo el acuerdo actual entre CC y PSOE, y creo que va a seguir adelante, pese a sus dificultades”.

-¿Y tras echar a CC el PSOE en Candelaria, tomarán represalias?

“No creo que debamos actuar con el ojo por ojo, diente por diente en otras instituciones”.

-En el Cabildo de Tenerife, el presidente insular del PP ha dicho que le gustaría un pacto con CC, pero que ve improbable que ocurra…

“Normalmente, todo el que está en la oposición dice cosas de este tipo. Las relaciones en el Cabildo entre CC y PSOE van bien”.

-Sobre su proyecto de Ley del Suelo los críticos acusan a CC de quererla sacar adelante sí o sí por presiones empresariales…

“Ha habido diálogo en el Parlamento y ya se han cambiado muchas cosas; si hubiéramos querido pasar el rodillo, la hubiéramos podido aprobar hace dos meses. Es una ley que va a a facilitar el desarrollo económico allí donde hay suelo calificado, y también al sector primario. No pondrá en peligro el medio ambiente”.

-¿Rajoy se apoyará en CC y NC hasta 2020?

“Tenemos un pacto de investidura con el PP, efectivamente, durante cuatro años, negociándolo puntualmente. El acuerdo más importante es desvincular el REF de la financiación autonómica, pues así iremos en igualdad de condiciones a negociar la reforma de la financiación de las comunidades autónomas”.

-La corrupción sigue siendo noticia en España. ¿Qué reflexión hace al respecto?

“Es un tema en el que tenemos que llegar a un acuerdo entre todos para erradicarla, pero también es cierto que esa situación existía en las anteriores elecciones generales y el PP las ganó”.

-Dice Ciudadanos que la campaña del Día de Canarias tiene tintes independentistas…

“He visto reflexiones en los medios afortunadamente positivas, llamando la atención sobre que la palabra país no es necesariamente vinculada al independentismo. Algunos han sacado del tiesto ese concepto”.

-¿Le molestan los cuadros del salón de plenos del Parlamento?

“Sinceramente, hemos vivido ya 500 años desde esos hechos. Ocultarlos o taparlos es como no reconocer una parte de la Historia. Otra cosa es que los cuadros estén ahí, pero ya los expertos han concluido que no se pueden quitar porque forman parte de un BIC. Aunque cualquier solución que se le dé a este asunto me parece bien. Todos debemos conocer nuestra histórica y luego cada uno la interpreta. Si la queja la escriben siempre los vencedores, ¿qué queremos hacer, escribir nuestra parte de la historia? La escena de la entrega de la princesa aborigen se refiere a una época, tiene una explicación en su contexto histórico. Ni me molesta el cuadro ni me molesta tampoco que lo tapen”.