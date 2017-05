Más prostitución en Canarias con precios más bajos y prácticas violentas

Entre 2.000 y 3.000 mujeres ejercen en estos momentos la prostitución en Canarias, un oficio que, pese a la crisis económica, no ha disminuido. Durante estos años, muchas mujeres que ya habían abandonado esta actividad han tenido que volver a ella y, además, la demanda no ha caído en este tiempo. Todo ello ha provocado que en los últimos años las condiciones en la que se desarrolla la prostitución hayan empeorado, con una mayor precariedad y vulnerabilidad para las personas que se ven obligadas a ejercerla y con unas condiciones de mayor riesgo.

Así se desprende del Diagnóstico de la Prostitución de Mujeres en Canarias, un estudio elaborado el pasado año y dirigido por la experta en la materia y profesora de la Universidad de La Laguna Esther Torrado. Es una de las herramientas más completas realizadas en el Archipiélago en esta materia, ya que, no solo ha estudiado la realidad de las mujeres que ejercen la prostitución en las Islas, sino también en los hombres demandantes de este servicio y en los profesionales que trabajan para ayudar a las mujeres. Se trata de la primera fase de un trabajo que, se prevé, continuará a lo largo de este año, con el fin de desarrollar un documento que permita abordar estrategias y establecer herramientas para hacer frente a este fenómenos social.

La responsable del informe, Esther Torrado, destaca, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, que aunque se estima que la cifra de prostitutas en las Islas se mueve entre las 2.000 y 3.000 mujeres, el dato puede ser aún mayor, ya que se trata de un cifra oculta. Manifiesta que uno de los motivos es que en los últimos años se ha reducido el número de mujeres que ejercen esta actividad en la calle, frente a aquellas que lo hacen en pisos o establecimientos privados, algo que tampoco favorece a su control. La experta, que lleva muchos años trabajando en este ámbito, no solo en Canarias, sino también en otros puntos de España, hace hincapié en que la gran mayoría de las mujeres son prostitutas por necesidad económica o porque son obligadas a ello. “Desde los años 90 hasta ahora este fenómeno ha cambiado mucho; antes era un perfil, mayoritariamente de mujer, que consumía drogas y se prostituía para obtener dinero para el consumo; ahora, por el contrario, han aumentado mucho las redes y la mayoría de las prostitutas han sido captadas por alguna de ellas”, explica. Torrado señala que los puntos que concentran la mayor cantidad de este oficio en las Islas son el centro de las ciudades de Santa Cruz y Las Palmas de Gran Canaria y las zonas turísticas de ambas islas, “mientras que en otros puntos es prácticamente inexistente”.

La experta fue clara a la hora de profundizar sobre la causa de este fenómeno: “La prostitución es un problema creado por los hombres, que lo están sufriendo las mujeres y las niñas”. Así, argumenta que crece por el aumento de la demanda de los hombres y, de hecho, matiza que durante la época de crisis no se ha reducido el consumo, sino que se ha seguido manteniendo la demanda, fomentando la precarización y el riesgo.

Con el fin de hacer frente a estos problemas, la experta aboga por fomentar desde la infancia políticas educativas afectivo sexuales. Pone como ejemplo de éxito otros países europeos, en los que estas actuaciones han tenido sus efectos y han visto como, a largo plazo, iba disminuyendo el fenómeno. Añade que también hay que desarrollar políticas en las que se penalice al consumidor y no tanto a la prostituta.

El estudio puntualiza que en zonas turísticas, como el Sur de Tenerife se aprecia una demanda de la prostitución de personas que no residen en la Isla, que han viajado por turismo. “Se deberían fomentar actuaciones públicas, también, para evitar que este fenómeno atraiga a más visitantes”, dice.

La jueza Gloria Poyatos explica que “en España, la mayoría de los ayuntamientos se han lanzado a una pandemia reglamentarista multando la prostitución en espacios públicos. No es delito, pero sí sancionable en la vía pública. Asimismo, esta especialista en este ámbito, señala que, según un estudio de la ONU de 2010, una de cada siete prostitutas era víctima de trata.

La directora del Instituto Canario de la Mujer (ICI), Claudina Morales, confirma que la previsión del Gobierno es llevar a cabo este año la segunda fase del estudio, con el objetivo de redactar un plan de actuación frente a la Prostitución. La responsable regional pone de manifiesto que, dada la situación geográfica del Archipiélago, “Canarias es un punto caliente de la trata de personas”, por lo que justifica, aún más si cabe, la necesidad de contar cuanto antes con este documento. “La idea es que este plan de actuación se empiece a redactar este año, para unificar todo lo que ya se hace e incorporar nuevas acciones”, asevera.

Por último, añade que el documento se elaborará contando con todos los agentes que forman parte de este ámbito, para que sea participativo.