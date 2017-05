Reino Unido eleva el nivel de alerta a “crítico” y despliega al Ejército

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha elevado de “severo” a “crítico” el nivel de amenaza terrorista tras el atentado perpetrado el lunes por la noche en el Manchester Arena durante un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande, que ha dejado 22 muertos y decenas de heridos, incluidos varios niños.

“Hemos concluido, en base a las investigaciones realizadas hoy, que el nivel de amenaza debe incrementarse desde ‘severo’ a ‘crítico'”, ha dicho May en una breve declaración ante los medios de comunicación tras reunirse por segunda vez este martes con el gabinete de crisis COBRA.

May ha explicado que “esto significa, no solamente que un ataque resulta altamente probable, sino que puede haber un nuevo ataque de forma inminente”, por lo que se reforzará el despliegue de seguridad con agentes armados en lugares estratégicos y presencia militar en eventos públicos.

En consecuencia, el Gobierno ha activado la ‘Operación Temperamento’, de modo que “los policías armados encargados de vigilar lugares estratégicos serán reemplazados por miembros de las Fuerzas Armadas” y el personal militar se ocupará de velar por la seguridad de eventos públicos.

“No quiero que la gente se sienta excesivamente alarmada”, ha dicho. “Durante muchos años nos hemos enfrentado a una seria amenaza terrorista y nuestra respuesta operativa siempre ha sido proporcionada. Pido a todo el mundo que permanezca alerta y que coopere con la Policía en este importante trabajo”, ha añadido.

May ha insistido igualmente en que “la cobardía siempre derrotará al valor, en que “el mal puede ser superado por el bien”. “Nuestro valores –los valores liberales y plurales de Reino Unido– siempre prevalecerán sobre el odio ideológico de los terroristas”, ha sostenido. “Mientras lloramos a las víctimas de este atroz ataque, seguimos firmes”, ha remachado.

El atentado, que ha sido reivindicado por Estado Islámico, ocurrió el lunes por la noche en el Manchester Arena, cuando un terrorista suicida se inmoló en una de las salidas del recinto al término del concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande. En total, 22 personas han muerto y 59 están heridas, incluidos niños.

