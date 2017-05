“Me preguntaron si me considero un héroe y respondí: tonterías, las justitas”

Es el hombre del momento, epicentro absoluto de la política española, porque nada hay más político que el presupuesto y en su mano está la llave de las cuentas generales del Estado para lo que resta de año. Su fama, que sabe efímera, tiene alcance cabalístico y hay quien lo conoce por el número 176, ese que dará mañana la mayoría suficiente (mitad más uno) a los presupuestos en el Congreso de los Diputados. El Gobierno de Mariano Rajoy (PP) tiene bien amarrados los apoyos de Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria. Ahora se trabaja a fondo con ese, hoy, poderoso caballero, Pedro Quevedo (Caracas, 11 de marzo de 1956).

-¿Damos por cerrada la negociación con el Gobierno, en la que tanto se ha avanzado durante esta semana?

“Es verdad que vamos bien, pero todavía no se puede decir que está cerrada. Hoy mismo [ayer para el lector] habrá de nuevo un intercambio de documentación entre ambas partes para que lo hablado se fije de forma precisa y responda con fidelidad a lo planteado en la mesa de negociación. Y, claro está, mañana domingo [hoy para el lector] se celebra una reunión de la Ejecutiva de Nueva Canarias, que es la que tiene que decidir si es un sí, si es un no o, quizás, si hay que seguir trabajando. Por lo tanto, aún tenemos estos condicionantes que impiden dar por cerrada la negociación”.

-Dicho lo cual, ¿es optimista Pedro Quevedo sobre el resultado final de esta negociación?

“La verdad es que sí. Llegados a esta fase de la negociación, soy optimista. Hombre, vamos a ver, a uno le gustaría ganarlo todo 10 a 0, pero esto no es posible en este caso y, además, tampoco sería razonable, pero francamente creo que vamos bien sobre lo que hay encima de la mesa, al margen de que todavía es pronto, dado que es imprescindible el visto bueno de la Ejecutiva. Los elementos que hay encima de la mesa vinculados al Régimen Económico y Fiscal (REF) son una conquista histórica, y créame si le digo que no utilizo ese calificativo a la ligera, sino que es histórico de verdad”.

-Conseguir el aumento de las bonificaciones en el transporte interinsular de viajeros residentes o el de las mercancías con la Península suponen, cierto es, lograr objetivos deseados desde hace muchísimo tiempo…

“Exactamente. Lo del transporte del mercancías al cien por cien con la Península es… bueno… un objetivo largamente perseguido. Como también ocurre con ese 75% en el transporte de viajeros en las rutas interinsulares… Son dos asuntos vinculados a nuestro fuero que no ha habido manera de conseguirlos a pesar de haber trabajado muchísimo por ellos. Por eso entiendo que no hay dudas acerca de que se trata de conquistas históricas”.

-Como nacionalista canario, ¿estamos ante una clara prueba de lo importante que sería para las Islas contar con un grupo numeroso de diputados, para lo cual parece imprescindible la reunificación entre los partidos más relevantes en esta sección del espectro ideológico?

“Vamos a ver, vamos a ver… Efectivamente, la fuerza se tiene cuando se dan los números, pero también cuando se tienen claras las políticas. Esas son las dos condiciones. Por eso creo que este acuerdo, si dejamos de lado propagandas de todo tipo, tiene unos contenidos que son distintos a los que se ha hecho énfasis en otro tipo de negociaciones. Eso es por un lado. Por el otro, en este caso lo que ocurre es que nos encontramos ante una circunstancia excepcional, una situación muy particular en la que nosotros tampoco nos encontramos cómodos porque hubiéramos preferido un cambio político en España, pero no podemos mirar para otro lado cuando tenemos la posibilidad de defender los intereses de la tierra. Eso es lo que ha pasado. Ahora bien, usted me pregunta si sería más interesante ser más fuertes y tener cinco diputados en Madrid, pues claro, pero si las políticas no son las mismas lo que estaríamos haciendo es engañando a alguien, y eso no es serio ni nos prestaríamos a ello”.

-¿Sabe que no son pocos los canarios que dudan sobre la utilidad de estas bonificaciones al transporte de viajeros porque temen que las aerolíneas suban a su vez el precio de los billetes?

“No, no, eso no es posible y es importante aclararlo. Las aerolíneas no pueden llevar a cabo esa subida en el precio de los billetes por cuanto se rigen por una declaración de servicio público en el transporte de viajeros entre las islas. Pero algo de razón tienen respecto al transporte Canarias-Estado, donde no existe esta declaración de servicio público y habría que conseguirlo. Tenga por seguro que es un tema en el que nosotros estamos muy interesados”.

-¿Cómo describiría la negociación con el Gobierno, dadas las diferencias ideológicas entre el Partido Popular y su partido? En esta posición de fuerza con la que cuenta NC, supongo que habrá encontrado predisposición por parte del Ejecutivo…

“Es lo que le decía antes. Se han dado unas circunstancias excepcionales y trabajamos para estar a la altura en la defensa de los intereses de los canarios. Creo que en este proceso se han pasado por varias etapas, pero ha tenido una virtud, ya que desde el principio de la negociación se ha trabajado con seriedad, poniendo lo que había que poner encima de la mesa y teniendo claro que esto no estaba resuelto de antemano ni mucho menos. Sí es verdad que el Partido Popular ha tenido una clara voluntad negociadora, y no veo qué más podía haber puesto para alcanzar un acuerdo con nosotros. Otra muestra del interés que han mostrado es que la negociación se ha producido a un nivel altísimo. Al final, cuando se trata con gente mínimamente sensata, se ha partido de la base de que somos muy diferentes desde la perspectiva ideológica, pero que era importante alcanzar algún tipo de acuerdo. Otra cosa distinta sería ir allí para decirles que estás en contra del neoliberalismo, porque lo único a lo que llegaríamos es a ningún sitio. En resumen, desde las dos partes hemos tenido claro que había que entender lo que pasa en Canarias desde nuestro punto de vista, y también entender por qué es necesario actuar y en qué planos hay que actuar. Esta disposición de ambos lados ha provocado que las negociaciones hayan sido intensas, largas, duras, pero presididas por un buen ambiente y una predisposición a encontrar una solución. No ha sido un paripé y eso teníamos claro que había que evitarlo de cualquier manera”.

-¿Me describe las negociaciones con dos palabras?

“Tras todo lo que le he explicado, diría que han sido unas negociaciones provechosas y enriquecedoras”.

-Usted también preside la comisión de investigación sobre la presunta corrupción del PP. ¿Cómo ha vivido esta súbita atención de los medios desde la perspectiva personal? Aunque usted no es precisamente un novato en política, lo cierto es que no resulta sencillo verse en el ojo del huracán…

“Las consecuencias más directas las ha sufrido mi oreja. Esas son las más importantes de todas porque el teléfono no para durante todo el día. Bromas aparte, la ventaja de todo esto es que este momento tan especial ha cogido tanto a nuestra organización política como al que le habla ya maduritos, talluditos. Si no hay experiencia, si uno no tiene cierto bagaje, pues resultaría más complicado adaptarse a la situación. Ya lo he dicho muchas veces: esta gloria es efímera. Resulta que nuestro voto es decisivo, y por eso las miradas se centran en nosotros. Otra cosa es que, ya que estás en una situación así, no aproveches para demostrar que estás a la altura de las cosas. La presión estaba en no hacer el ridículo, en estar a la altura de las circunstancias. Y defender los intereses de Canarias, que creo que es lo que hemos hecho, porque si no sería imposible caminar. No es que uno sea ahora la octava maravilla de repente, alguien me preguntó si me consideraba un héroe y le respondí que tonterías las precisas, las justitas. Ha tocado esta situación extraordinaria, pero tengo muy claro que no es porque uno sea la pera, sino porque le ha tocado. Lo importante es estar a la altura, insisto, porque lo que agobia es que aquí no se puede fallar”.

-¿Qué falta exactamente para cerrar la negociación?

“Falta poco, estamos en una fase de precisión porque hay una parte política y una parte presupuestaria. Ahí es donde debemos trabajar, porque esas cosas no son baladí. Estamos en la fase de los papeles, y no se trata de meros papelillos precisamente. El día de hoy [ayer para el lector] lo vamos a dedicar a eso, y luego tenemos la Ejecutiva de Nueva Canarias, como le dije, y vamos a ver lo que pasa”.

-Con un acuerdo de estas características, cabe presumir que no piensan secundar la moción de censura presentada por Podemos en el Congreso de los Diputados…

“La de Podemos por supuesto que no, eso se lo puedo garantizar, lo dijimos desde el minuto uno y no la apoyaremos con o sin acuerdo con el Gobierno sobre los Presupuestos Generales del Estado. Creemos que en esa moción de censura hay un elemento muy importante de oportunismo político. Aspirar a que se apoye una moción de censura cuando ni se conocía cuál era el proyecto político alternativo o el candidato alternativo deja bien a las claras por qué se estaba presentando la misma. Puedo entender la estrategia de comunicación de los demás partidos y puedo entender que se busquen picos de notoriedad sea como sea. Todo eso lo podemos entender. Pero un poquito de rigor también ayuda. Nosotros no vamos a apoyar un proceso construido de esa manera. Insisto, con o sin acuerdo con el Gobierno sobre los presupuestos”.

-Otra cosa bien distinta sería si se tratase de una iniciativa del PSOE, y más ahora que vuelve Pedro Sánchez, que fue con quien ustedes cerraron el acuerdo electoral para las pasadas generales.

“Por supuesto, no se olvide que ese acuerdo con el PSOE sigue plenamente vigente. Y ese acuerdo está encima de la mesa, y así se lo hemos señalado a los dirigentes del Partido Popular. De forma que si Pedro Sánchez tiene oportunidad de promover una iniciativa de esta naturaleza, que está dentro de los acuerdos alcanzados con el PSOE, nosotros haríamos honor a ese acuerdo, no le quepa ninguna duda”.

-¿Y qué le parece tal circunstancia al Partido Popular?

“Lo asumen. Nuestras negociaciones parten desde la perspectiva presupuestaria y nadie se engaña: nos separan más cosas de las que nos unen, pero las circunstancias son las que son y hay que aprovecharlas. Es una oportunidad para reparar lo que se nos ha negado sistemáticamente durante los últimos seis años. Con el PP no hay ni pacto de legislatura ni de gobierno, es un acuerdo presupuestario que tiene algunos aspectos interesantes para el futuro, como serían los relacionados con el REF, porque serían para siempre”.

-¿Como quiera que vuelve para Gran Canaria [la conversación se produjo por vía telefónica en la mañana de ayer], cabe interpretarlo como un buen augurio para el acuerdo?

“No, no. Hoy [ayer para el lector] toca perfilar la documentación y no por el hecho de que estemos todos juntos va a ir mejor la cosa”.

-Describe usted el posible acuerdo como presupuestario, pero hay una parte que va más allá de las cuentas de este año…

“Así es, y no es que sean para el resto de la legislatura, sino para más allá en el tiempo. Trabajamos para conseguir una modificación sustancial del REF, un objetivo que entendemos interesa mucho a Canarias, y perseguimos que se trate de un acuerdo permanente, y eso es lo que precisamente consideramos como histórico en cuanto a lo que realmente queremos alcanzar ahora”.