Michael Schlamberger: “Las Islas se han filmado infinidad de veces, pero nunca de esta manera”

El documental The Canary Islands, que se rodó durante dos años y medio en casi todas las islas del Archipiélago, se estrena hoy en España. El escenario será el municipio tinerfeño de Garachico. La cita comienza a las 21.00 horas, en la glorieta de San Francisco, en el marco del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec). Durante el rodaje, el cineasta y documentalista austriaco Michael Schlamberger logró capturar la fauna y la naturaleza isleña “como nunca antes se había visto en Canarias”, promete. El director, que contó con la colaboración de los realizadores tinerfeños Pedro Felipe Acosta y Rafa Herrero Massieu, acumula un centenar de premios internacionales y espera cosechar grandes éxitos con esta nueva serie, que se divide en dos capítulos.

-¿Cuándo y por qué decidió que Canarias sería la protagonista de uno de sus documentales?

“Soy piloto de avión y hace unos años vine a Canarias con un amigo. En ese viaje vi unas islas que me sorprendieron, muy verdes y muy desérticas, muy diferentes unas de otras. Entonces pensé que podría ser una buena idea hacer una película sobre esta tierra”.

-Fueron dos años y medio de rodaje. Para usted, que ha filmado y producido tantos documentales sobre naturaleza, ¿qué fue lo que más le sorprendió de Canarias?

“Me sorprendió gratamente el Roque de Salmor, en El Hierro. Esta fue una de las mejores experiencias, porque tuvimos que ir en helicóptero y estuvimos ahí unos días rodeados de gaviotas y lagartos. Otra localización que me marcó fue la de la isla de Alegranza, que está deshabitada, en la que estuvimos dos semanas”.

-¿Cuántas horas de grabación acumularon finalmente?

“Es casi incalculable contabilizar el tiempo total de grabación, pero sumando todo el trabajo, estuvimos hasta 500 días”.

-500 días de rodaje total para luego resumir todo en dos horas. ¿Cómo es filmar la naturaleza?

“Es un trabajo duro. Rodar la fauna requiere mucho esfuerzo y tiempo. El rodaje en Alegranza, por ejemplo, fue toda una expedición: fuimos cuatro personas, estuvimos dos semanas rodando todo el día y solo para una secuencia que dura dos minutos. Solo las secuencias de los calderones tropicales y el cortejo de la hubara canaria han durado dos meses y aparecen solo unos minutos en la cinta”.

-Todo ese sacrificio le ha llevado a obtener premios en el festival de California (EE.UU.) y participará en el de Shanghái (China)…

“Para mí el mejor premio a un documental sobre naturaleza es el hecho de que el público lo vea. De hecho, hace poco recibí un correo del editor de la BBC, felicitándome por aportar una visión tan diferente sobre las Islas Canarias”.

-Promete que la película “desvelará cosas de Canarias que desconocíamos” ¿Qué cosas?

“Aunque no hay nada nuevo para la ciencia, para el público en general hay muchas cosas novedosas en esta película. Las Islas se han filmado infinidad de veces, pero nunca de esta manera. Todo lo que rodamos es endémico, desde los animales a las plantas. Hemos logrado capturar su comportamiento, que es único, que solo ocurre en Canarias”.

-La película se divide en dos entregas, pero ¿qué vamos a ver hoy en Garachico?

“En efecto, la serie tiene una duración total de dos horas. Pero, en Garachico vamos a exponer una versión, que es la misma que se proyectó en Austria, y que tiene una duración de 90 minutos”.

-¿Un documental dirigido también al que no conoce Canarias?

“Todos los espectadores, sean de donde sean, se sorprenderán con este documental que se transmitirá en varios canales internacionales y que, esperamos, ayude a traer un turismo de naturaleza. El documental invita a que la gente venga. Me encantaría que aquí ocurriera lo mismo que con un documental que rodé sobre un río de Eslovenia, que tuvo tanto éxito que se incrementó el turismo en la zona el 25%. Este documental ayuda al turismo, pero no al que viene a las playas y a la fiesta, sino al que viene a conservar y disfrutar de la naturaleza”.

-¿Necesitamos más documentales como este para crear consciencia sobre lo que tenemos?

“Los ecosistemas cada vez están más en riesgo, y el cambio climático es una realidad. Estos documentales reflejan la presión que ejerce el hombre sobre la naturaleza. En The Canary Islands nos costó mucho disimular el paso del hombre sobre el medio”.