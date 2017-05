Mónica Martín: “Pedro Sánchez nos dijo a tres ediles del PSOE que no nos moviéramos”

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, la socialista Mónica Martín, no ve ninguna vinculación entre la reelección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE y la moción de censura contra CC, su socio de gobierno en el Consistorio. Es más, afirmó que “fue Pedro Sánchez el que le dijo a tres concejales del PSOE que no se movieran, y por eso hay dos que están expedientados, porque hicieron lo contrario a las instrucciones de la federal”. “Así que no sé cuál es la vinculación que le quieren dar algunos, porque yo no la veo”, enfatizó.

Sin embargo, los propulsores de la moción han manifestado que, a su juicio, la reelección de Pedro Sánchez debería suponer un impulso a la moción de censura, teniendo en cuenta su discurso favorable hacia gobiernos progresistas, aunque temen que al final no llegue a ocurrir nada en La Laguna.

En concreto, el portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez, afirmó ayer que la reelección de Pedro Sánchez “debiera tener en La Laguna una traducción evidente y pronta”, porque “el llamamiento de Pedro Sánchez a los progresistas significa a nuestra escala que el PSOE no puede ser cómplice de gobiernos que no tengan esa impronta progresista, y el caso de libro es La Laguna, donde hay una correlación de fuerzas favorables de constituir un gobierno progresista”. Sin embargo, admitió que “no necesariamente” llegará a ocurrir en el municipio, porque “en La Laguna se ven cosas que son impensables”, ya que “es incomprensible para cualquiera que el sostén de CC en minoría en La Laguna sea el PSOE”.

“Soy consciente de que desde hace muchos años ATI ha dado los pasos que consideró necesarios para que, cuando llegara el momento, el PSOE en La Laguna quedara maniatado -argumentó-, y yo diría que este es uno de esos momentos”.

En esta misma línea, el portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, manifestó ayer que la reelección de Pedro Sánchez es “un motivo de esperanza”, pero puntualizó que, “evidentemente, la estructura interna del PSOE es muy complicada y veremos esas luchas de poder internas en qué terminan y de qué manera se van tejiendo las alianzas y cuál es el papel que quiere tomar el PSOE, porque me da la sensación de que hay un sector importante dentro del PSOE que está muy cómodo con CC y que su deseo es solo ser la extensión roja de CC”, sostuvo. “Creo que, al final, entre lo deseable y la realidad, nos vamos a tener que adaptar a la realidad”, añadió, y reconoció que “los tiempos son los que son”, ya que la ley no permite presentar mociones de censura en el último año de mandato. “Lo ideal hubiese sido poder construir una mayoría de progreso, que perfectamente se podía haber hecho, en mayo-junio de 2015”, apuntó el edil.

Necesario

Aun así, Ascanio enfatizó que “aunque solo fuera por un mes, valdría la pena sacar a CC del Ayuntamiento de La Laguna, porque es más que necesario; el gran problema que tiene ahora mismo el Ayuntamiento es la forma de hacer gobierno de CC, y la única forma de ponerle coto a eso es quitándolos del poder”. El portavoz de Unid@s destacó también que el 70% de los militantes socialistas de La Laguna votó a favor de Pedro Sánchez, “dando un claro respaldo a la ruptura con esas posiciones tibias con respecto a la derecha”. “Espero que estén tomando ya nota desde el PSOE lagunero”, afirmó.

Asimismo, Santiago Pérez indicó también que está esperando “un mínimo de respeto a la opinión pública y a los demás grupos” por parte del PSOE, en cuanto a que aún no ha dicho “cuál es el resultado del estudio” de la propuesta de moción de censura.

“La representación del PSOE dijo que lo iba estudiar -recordó- y han pasado varios meses y aún estoy esperando que se dignen a decirnos a los laguneros y a los concejales progresistas cuál es el resultado de ese complicado estudio”.

Sin embargo, el portavoz de XTF-NC enfatizó que “ese tiempo de esperar ya acabó”, porque “no vamos a convertirnos en cómplices de la posición oficial de la representación de la gestora del PSOE en La Laguna y yo no estoy dispuesto a permitir que le sigan dando largas al asunto”. Y eso, a su juicio, significa que “a partir de ahora la gestora del PSOE tendrá que asumir diariamente su responsabilidad ante la opinión pública de La Laguna y, especialmente, ante el electorado de 2015, por seguir siendo el sostén para la perpetuación de este sistema de gobierno en La Laguna, que ya lleva 30 años”.

Santiago Pérez también consideró “una falta de respeto” que la gestora del PSOE lagunero dijera que la moción de censura “no era seria porque no tenía programa, y eso es falso, porque si hay algo que no tiene programa es el Gobierno municipal, y si no se puso candidato a la Alcaldía es porque es un tema abierto y como señal de disposición a la negociación”.

“Cualquiera de nosotros puede ser alcalde o alcaldesa -apuntó el concejal-, lo importante es la correlación de fuerzas sobre la que se sustentará el cambio y el programa”. Santiago Pérez recordó que la moción “puede tener varias formulaciones posibles”, pero que su objetivo “esencial” es “colocar a CC en la oposición y establecer en La Laguna un Gobierno de cambio y progreso”.

“No hay nada”

En este sentido, la socialista Mónica Martín manifestó que “de este tema no se ha vuelto a hablar con los órganos del partido” y que si “el PSOE lo cree conveniente, hará en algún momento moción de censura, y si no lo cree, no lo hará”.

“No hay ninguna decisión que tomar y no se va a comunicar nada a nadie porque no hay nada, el Grupo Socialista no va a seguir respondiendo a propuestas sin contenido, a mensajes sin contenido, ni a escritos que no firma nadie; vamos a seguir en nuestra línea de trabajo por los ciudadanos de La Laguna, y otros que dediquen su tiempo a hacer ruido”, aseveró.