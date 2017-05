Nano, Omar Perdomo y Rachid presencian el inicio de la primera edición de la Markomilk Cup

La primera edición de la Markomilk Cup ya está en marcha. El estadio Francisco Peraza fue el escenario en el que se desarrolló la primera fase de esta competición escolar, organiza por la empresa RG Consultant & Sports Solutions y patrocinada por Markomilk Cup.

Las remozadas instalaciones del recito deportivo lagunero acogieron la competición en la que participaron Colegio Nuryana, Mayco School of English, La Salle La Laguna, Colegio Público Isabel La Católica, Hispano Británico de Tenerife y La Salle San Ildefonso.

Durante el transcurso de los partidos, los pequeños recibieron la visita de Alexander Mesa Travieso, Nano, jugador de la SD Eibar; Rachid Ait-Atmane, jugador del CD Tenerife; Omar Perdomo, jugador del CD Tenerife; Agustín Hernández, concejal de deportes del Ayuntamiento de La Laguna; Juan Acosta, alcalde de El Sauzal; y el empresario lituano Raimondas Karpavicius, patrocinador del evento a través de su empresa, Markomilk.

Nano, que acaba de concluir su primera temporada en Primera División jugando con el Eibar, valoró su participación en esta copa. “Cuando yo era pequeño, veía a mis ídolos por la tele o con el Tenerife y ahora me alegra que ellos me vean así. Me miran como un ídolo que representa muchas cosas y para mí es un orgullo. Además esto se produce en mi Isla y me alegra que me pregunten y me pidan consejo”, dijo el canterano blanquiazul.

Este torneo de fútbol 7 dirigido a niños y niñas en edad escolar, en concreto a aquellos que cursen quinto y sexto de primaria (alevines, 11-12 años) proseguirá su camino el próximo sábado, 3 de junio, en el estadio Iván Ramallo de Los Realejos.