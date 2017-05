“Nos interesa más un acuerdo de estabilidad en Canarias con el PP que su entrada en el Gobierno”

Las riendas orgánicas de Coalición Canaria (CC) continuarán estando en manos del majorero José Miguel Barragán tres años más, tras el VI Congreso del partido en el que, asegura, le convencieron de que no bastaba cambiar de cara, sino que había que formar un equipo, y aceptó seguir como secretario general, pese a que hace unos meses -con el fracaso de los pactos en cascada con el PSOE- renunció al cargo. Tras la ruptura con el PSOE, Barragán es el titular de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno canario, donde tiene ahora la papa caliente de la negativa de jueces, fiscales, abogados y demás funcionarios a que el nuevo Palacio de Justicia de la capital tinerfeña se construya en El Sobradillo, en lugar de en Cabo Llanos. En esta entrevista, niega “intereses urbanísticos” en esta decisión, como le ha llegado a acusar la plataforma judicial contraria a esta reubicación, motivo por el que ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. Sobre el futuro del Gobierno de Clavijo, sostiene que al PP “los tiempos políticos se le están acabando” para decidir si entra en el Ejecutivo o no, pero que tal decisión cree que se tomará antes de que acabe julio. A su juicio, lo mejor para CC es un acuerdo de estabilidad con los populares, como el que mantienen con el PP en las Cortes, sin cogobierno.

-La decisión de que el nuevo Palacio Judicial se ubique en El Sobradillo ¿es ya irrevocable pese a la oposición tan grande que ha suscitado?

“Hasta ahora no hay ningún suelo en Cabo Llanos que nos permita albergar lo que hemos pensado para Tenerife, para el partido judicial de Santa Cruz, que es una ciudad, un campus de la Justicia. No estamos hablando de un edificio más, sino también de uno para el Instituto de Medicina Legal y sacar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias de unas instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Santa Cruz. Queremos hacer todo eso junto, y dar una respuesta no solo inmediata sino para los próximos 50 años. En Cabo Llanos, que era la primera opción de la Consejería, no existe desgraciadamente el suficiente suelo para hacerlo. Y tenemos que buscar otros suelos en el municipio. En el informe que ha emitido la Gerencia de Urbanismo a petición de jueces y fiscales, nos dice que no hay otro”.

-Pero en Cabo Llanos hay muchos más solares públicos…

“Pues que nos digan dónde. Porque construir, por ejemplo, un edificio, sí, resolveríamos el problema de los alquileres, pero tendríamos que buscar otro para el Instituto de Medicina Legal, el TSJC y las nuevas necesidades judiciales del futuro. Si hubiera en Cabo Llanos un suelo que admitiera la ciudad de la Justicia, lo valoraríamos, pero no lo hay”.

-Hay incluso una parcela de la Consejería de Educación…

“Pero es que también hace falta esa parcela educativa en la zona, y habría que buscarla si la quitamos”.

-También existe una parcela pública para la llamada cocatedral que haría el Obispado…

“Pero en esa parcela religiosa no cabe la ciudad de la Justicia”.

– Pues el Ayuntamiento la ha barajado para ese fin…

“Pero no la ha puesto a disposición de la Consejería de Justicia, no nos ha llegado ninguna oferta nueva de suelo. No conozco esa posibilidad. Otra opción sería la parcela hotelera, pero yo no le puedo decir a la Administración municipal que nos la ceda; ¿y cómo le digo a los ciudadanos que tenemos que gastarnos 30 millones para comprarla, solo porque hay gente que no quiere salir de Cabo Llanos? Eso sí podría ser especulación urbanística”.

-Desde la plataforma judicial se ha llegado a decir que el cambio de ubicación obedece a “intereses urbanísticos”, expresión que con la que está cayendo…

“Ante esa grave afirmación y visto que no la desmintieron, he presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial basándome en el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

-De sus explicaciones parece que una cosa era el proyecto de edificio previsto, y de lo que ahora hablan ustedes: una ciudad de la Justicia…

“Sí. Desde 2008 a 2017 han crecido las necesidades de la Justicia, e irnos a la construcción de un edificio, para que otras administraciones se gasten otros 100 o 120 millones para hacer otras infraestructuras… En Las Palmas se ha hecho una ciudad de la Justicia”.

-¿Y qué me dice de los problemas de transporte hacia esa zona del Suroeste capitalino?

“En este nuevo concepto estamos esperando el informe del Cabildo sobre la movilidad hacia la zona. En El Sobradillo podremos tener más aparcamientos que en Cabo Llanos”·

-La plataforma judicial alega que ya se ha hecho un gasto importante en el proyecto previsto para Cabo Llanos…

“Ese edificio estaba descartado hasta por los operadores; todos trabajaban con las miras puestas en la parcela educativa, y ahora resulta que lo que se había desechado, con tal de no salir de Cabo Llanos, lo recuperan. En ese edificio para tener entrada a los aparcamientos necesitábamos un convenio con Cepsa-Disa, y ni se llegó a plantear por las dificultades que había. Estamos calculando 150 millones, en el que se incluye el Instituto de Medicina Legal, el TSJC y los aparcamientos”.

-Cambiando de tercio: ¿a CC le da igual quién gane las primarias nacionales en el PSOE?

“Esa es una decisión muy importante, pero nosotros más allá de las personas que lo dirijan, sí entendemos que el PSOE debe salir fortalecido de esta situación. Ese espectro electoral lo debe cubrir el PSOE y nos parecería muy triste que no salieran bien de estas primarias y que se viera aún más dividido, sin resolver bien sus problemas internos para volver a ser una alternativa. Mientras Juan Fernando López Aguilar pretende que desaparezcan otros partidos, como CC, yo no le puedo desear eso al PSOE. Debemos seguir buscando acuerdos con todas las fuerzas políticas”.

-El PP canario dice una y otra vez que el acuerdo presupuestario en Madrid con CC no le obliga a nada en Canarias con ustedes. ¿Eso es así?

“La agenda canaria tiene su propia hoja de ruta y se está ejecutando. Lo que hemos puesto sobre la mesa son las dos opciones ya conocidas en Canarias: pacto de estabilidad, con lo que nos mantenemos hasta final de legislatura en un gobierno en solitario, pactando leyes y presupuestos, con el PP en la oposición; o que el PP entre en el Gobierno canario, algo que no hemos descartado”.

-¿Y cuál de las dos opciones les conviene más a ustedes?

“Las dos nos valen, porque en las dos logramos estabilidad y sacar los acuerdos adelante”.

-¿No se moja usted con una de las dos posibilidades?

“Me puedo mojar: nos interesa un pacto de estabilidad como el que mantenemos con Rajoy en Madrid. Pero si el PP decidiera entrar, estamos dispuestos a negociar. Lo que sí veo es que los tiempos políticos también se van agotando y creemos que una decisión en uno u otro sentido se tiene que hacer antes de que entremos en las vacaciones políticas de agosto”.

-O sea, que ustedes quieren una respuesta antes del verano…

“Sí. Ellos también están manejando esos mismos tiempos. Ahora el Estado aprueba el techo de gasto y aprobamos nosotros las instrucciones para la elaboración de los presupuestos canarios; y lo lógico es que si quisieran entrar en el Gobierno estuvieran ya en esos primeros pasos para elaborar la cuentas de la Comunidad Autónoma”.

-¿Y el PP les ha mostrado movimientos en ese sentido?

“ Sí, movimientos sí. La información que tenemos es que ellos necesitan un tiempo, para darnos una respuesta antes de acabar el mes de julio”.

-¿Dependerá eso de las primarias nacionales del PSOE, en función de que gane Susana Díaz y vean en el PP que puede haber en un futuro un acercamiento con los socialistas?

“Hay probabilidad, y sería absurdo decir que eso no puede estar condicionando las decisiones del PP. Me imagino que todo esto lo está ponderando el PP también en Canarias”.

-¿Pero qué corazonada tiene sobre lo que ocurrirá al final?

“Creo que hay una parte importante del PP canario que quiere participar en el Gobierno autonómico, pero también hay otro que se mueve en el sentido de la estabilidad desde la oposición ,y así no contaminarse”.

-¿Han temido por primera vez desde que CC gobierna que le presenten una moción de censura en el Ejecutivo canario?

“Ya tenemos experiencia para no dar saltos al vacío. Dejo ahí mi respuesta”.

-Pero en octubre de 2016, el PSOE canario se planteó con el PP canario la posibilidad de una moción de censura formal, aunque no acabó cuajando…

“Las claves que manejamos es que eso fueron intenciones de gente de uno y otro partido, pero, como es lógico, nosotros manejamos información sensible al respecto e hicimos todo lo posible para que eso no pudiera producirse.Estaban explorando una moción de censura, en efecto”.

-¿Y no cree que aún se le puedan presentar a Clavijo?

“Ya no, no lo vemos; primero, porque no estamos haciendo barbaridades en el Gobierno; segundo, porque hemos perdido muy pocas votaciones en el Parlamento, pues hemos sabido negociar; y tercero, porque hay un compromiso de PP y ASG de apostar por la estabilidad”.

-NC es uno de sus principales azotes en el Parlamento canario, pero en Madrid el PP necesita también a NC, además de a CC. ¿Rajoy debe hacer un díficil equilibrio con ambos?

“CC ha negociado un buen acuerdo con el PP en Madrid y NC está ahora negociando. Estamos intentando con NC identificar cuáles son las medidas que se pueden ejecutar antes del 31 de diciembre, porque estamos en junio ya y si se aprueban ahora, no hay posibilidad real de gastar esos recursos. Es un presupuesto estatal para seis meses”.

-¿Han negociado ustedes con Rajoy pensando ya en 2018?

“Sí, porque los presupuestos de 2018 se empiezan a negociar en septiembre, por lo que parte de lo negociado para 2017 tiene encaje el próximo año”.

-¿Creen posible que NC consiga de Rajoy el aumento de la bonificación del billete aéreo interinsular hasta el 75%, cuando CC no lo ha logrado?

“Todo lo que consiga NC en el presupuesto del Estado será positivo. Creo que ahí el problema será ver cómo encaja eso Baleares, porque desde el punto de vista presupuestario para Canarias eso no pasa de 40 millones de euros. Sería sin duda una medida efectiva”.

-¿Cómo valora el que por primera vez en la historia unos presupuestos del Estado dependan totalmente de Canarias?

“Es inédito y no deberíamos vanagloriarnos mucho de eso, pues si todo el mundo entiende que se trata de una cuestión de oportunidad estaríamos haciéndonos un flaco favor, porque nosotros estamos pidiendo lo que es justo para Canarias. Mal se entendería que el tener fuerza canaria en Madrid fuera para pedir cosas que no son de justicia para Canarias”.

-¿NC y CC podrán volver a concurrir en las generales para lograr unir sus fuerzas en las Cortes otra vez, o lo ve inviable?

“La pregunta se la haría yo a NC al revés: ¿qué es lo que funcionó mal en el anterior acuerdo electoral para que ellos decidieran ir con el PSOE en las pasadas generales? No pueden decir que la experiencia fue negativa”.

-NC ha explicado ese divorcio por ideología: ellos se presentan como los auténticos nacionalistas y de izquierdas…

“Pero ya eran de izquierdas cuando pactaron con nosotros”.

-De ustedes, dicen que son de derechas…

“Nunca lo hemos sido. Nuestro espectro ideológico, en las encuestas, está en el centro progresista. Nuestros electores están entre un 4 por la izquierda y un 6 por la derecha. Hasta un 90% de nuestros votantes están en el centro ideológico”.

-Usted ha tenido que repetir como secretario general de CC supuestamente porque nadie quiso dar el paso… ¿Cómo explica el que, tras haber dimitido, repita en el cargo?

“Dirigir un partido no es fácil. Una secretaría general es muy complicada, y más en un Archipiélago y una organización como la nuestra. Efectivamente, estuvimos buscando a otra persona para este puesto, y todos los nombres que salieron eran perfectamente válidos. Pero fuimos evolucionando sobre qué era lo que necesitábamos, y pensamos que esto no se resolvía solo con una cara nueva y ya está. Pero es que hoy ya poco depende de una individualidad y se funciona más como equipo. Así que llegamos a la conclusión de que o montábamos un equipo que combinara experiencia y gente nueva para dinamizar el partido o no tendremos la estructura que creemos que debemos tener para afrontar el nuevo proceso de CC. Por lo menos en esta fase, hasta el séptimo congreso, debemos trabajar en esa idea de formar un equipo. Y con esa idea mis compañeros me pidieron que yo me quede tres años más”.

-CC está en el peor momento en apoyo electoral. ¿Qué van a cambiar ustedes para no seguir tocando fondo, ante la próxima cita electoral de 2019?

“Muchas cosas. La pérdida de votos tiene explicaciones: muchos años gobernando y en muchas instituciones, y eso desgasta; la división con NC; un nuevo escenario político por el hartazgo de la política y la entrada de nuevos partidos; y, por último, el que hayamos desconectado más nuestra acción con los ciudadanos, cuando no se puede trabajar sin contar con ellos, pues te pasa factura. Eso es lo que intentaremos recuperar”.

“Por Las Teresitas CC ya se disculpó, pero la sentencia no es firme”

El secretario general de Coalición Canaria (CC) manifiesta que “gente” de su partido en Tenerife “ya ha pedido disculpas” porque “las cosas evidentemente se pudieron hacer mejor” en la compraventa de las parcelas de Las Teresitas, y además “existe una condena, con una sentencia que no se puede obviar”. En todo caso, sostiene que tampoco se puede pasar por alto que esa resolución judicial “aún no es firme, y que el Estado de derecho termina cuando las sentencias son firmes”. Dicho esto, Barragán subraya que CC dispone de un código ético que supervisa Transparencia Internacional. Aprovecha además este punto para reflexionar que hay causas judiciales ante las que “se hace bastante injusticia con juicios paralelos, dando por acusados a algunos que luego salen absueltos”, y cita el caso del socialista grancanario Carmelo Padrón, que estuvo 15 años “pendiente de si era culpable o no, y al final fue exculpado” o los imputados en el caso Icfem, que se archivó.