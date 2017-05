El paro, el gran pero de la generación del Estatuto al ‘paraíso’ de Canarias

El desempleo y la precariedad laboral empaña la vida en una región, Canarias, considerada como un paraíso por su clima, su paisaje y su seguridad. Es el sentir mayoritario entre las personas encuestadas por este diario para el reportaje, publicado ayer, sobre la generación del Estatuto de Autonomía, es decir, aquella que ronda, años arriba años abajo, los 34 de edad.

El paro, que ronda ahora el 26%, ha llegado a dispararse hasta el 34%, en el peor momento de la crisis, tras haber bajado del 10% antes de que comenzara la recesión, en los años del boom. Los problemas para hallar empleo y los bajos salarios constituyen la principal preocupación de la mayoría de los canarios, y, en este caso, quienes tienen entre 30 y 40 años, cuya opinión ha pulsado este periódico en las calles de la capital tinerfeña.

Chaxiraxi Reyes, comercial, opina que “la situación en la economía es fea, hay gente que come solo con las ayudas que recibe”. Para Carlos López, camarero descendiente de emigrantes canarios en Venezuela, “con buen clima y seguridad, lo que más preocupa es tener empleo”. En igual sentido opina Adrián Vázquez, también descendiente de canarios en la Octava Isla, cuya preocupación es “tener y mantener un empleo”.

De “preocupante” califica la periodista herreña Cristina Morales la situación, porque no existe “un crecimiento estable” y, por tanto, no ve asegurado aún para sus hijos “un futuro de

oportunidades en su tierra”. La funcionaria Flor Hernández, también de El Hierro, enfatiza que en Canarias, y, en particular en su isla, “mucha gente que era feliz ahora se está ahogando económicamente” y cree que “no parece que haya futuro”. Otro herreño, Emilio Hernández, historiador y periodista, no duda en tachar de “muy mala” la situación económica, que en su isla, afirma, se ve agravada por el problema de las comunicaciones con el resto de Canarias.

La peluquera Luciana Sabatté, de origen argentino, lamenta la escasez de trabajo, pese a que es un “lugar maravilloso” para vivir, idea que comparten todos los encuestados. David Martínez y Enrique Martínez, empresarios con un restaurante en la capital tinerfeña, aprecian una cierta mejora del consumo, pero solo por las mañanas en el caso de Santa Cruz. Carla, que estudia producción audivisual, presagia que tendrá que irse fuera para labrarse un futuro. La baja remuneración y la “desigualdad social” preocupa a Daniel González, estudiante de Marketing y Publicidad, “pues hay gente que tiene demasiado y otra, nada”. Y para la brasileña afincada en Canarias Selma Soares, aunque es “una tierra espectacular, en las Islas hay poco empleo y los sueldos son muy reducidos”.