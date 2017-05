El peor momento personal de Lady Gaga

El alma de Lady Gaga llora por su amiga Sonja Durham, fallecida el pasado fin de semana tras una larga batalla contra el cáncer. La artista, que compartió con sus fans la lucha de esta joven durante el pasado Festival de Coachella, le rindió un emotivo homenaje en Instagram con una foto de ambas sonrientes mientras miraban un globo con decoración mexicana, a la que acompañó un larguísimo mensaje en su memoria.

“No sé cómo poner un precio a una amistad. Ni siquiera estoy segura de cómo se puede evaluar el tamaño de su significado, sólo un corazón realmente lo sabe y es demasiado especial para explicarlo con palabras”, arrancó el texto Gaga.

“Tengo dos sentimientos encontrados. En primer lugar, que voy a vivir cada día con más pasión, más determinación, más compasión y dar más que nunca. Porque eso es lo que nos atrajo la una a la otra, y sé que es lo que siempre quiso para mí”, continuó la compositora neoyoquina.

“Ella tenía esa manera increíble de liberarme del ancla de mi propia tristeza, ella me amó sin temor mientras yo aprendía a lidiar con la fama y a permanecer inspirada, no importa lo asustada que estuviera. Ella sabía que todo lo que me importaba era la música. Ella lo hizo bien”, agregó la compositora de 31 años. Durante todo el texto se puede ver a una Lady Gaga emocionada, con sentimeintos encontrados y aún en la búsqueda de coprender la situación por la que está pasando.

“El otro sentimiento que tengo es el de que me han robado los últimos 10 años de mi vida, de mi amistad y de mi carrera junto a ella”, subrayó la artista. “Sé que no es cierto, y sé que tengo esos recuerdos para siempre, estoy en shock porque no tendré más momentos con ella. Estoy sorprendida de que no la vuelva a ver hasta que yo muera”, afirmó la compositora. Así de rotunda y apenada se mostraba la actriz, intentando todavía reponerse del duro momento por el que está pasando.

Aprovechó para hacer la promesa de poner todos sus esfuerzos en combatir esta enfermedad: “Prometo ser un poco más fuerte todos los días porque eso es lo que habría querido, prometo ser más fuerte para cualquier persona que haya perdido a alguien por el cáncer. Ahora soy parte de esa familia. Prometo ser una guerrera para ella y ser una voz para los pacientes de cáncer para que el mundo puede continuar y mejorar en la lucha”, manifestó.

La estrella musical, embarcada en el rodaje de Ha nacido una estrella junto a Bradley Cooper, finalizó su tributo lanzando un mensaje de amor al viudo de Sonja, al resto de la familia y amigos. Un emocionante y bonito detalle que la joven ha tenido con su amiga.