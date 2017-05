Piqué: “Carvajal me envió un mensaje y le dije que no tenía que pedir disculpas”

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué aseguró a raíz de los cánticos de ‘Piqué, cabrón saluda al campeón’ que se escucharon en Cibeles en la celebración del título de LaLiga Santander por parte del Real Madrid, y que tuvieron altavoz en boca de Dani Carvajal, que el internacional le envió un mensaje de disculpas que el central blaugrana aceptó pues no cree que fuera un “insulto” ni un “problema”.

“Es una frase hecha con la que se aprovecha para acordarse del rival. No la considero un insulto. La encuentro lógica en un momento de euforia. Juego con Carvajal a las cartas en la selección, le conozco mucho y es buen tío. Me envió un mensaje y le dije que no había problema y que no tenía que pedir disculpas”, señaló Piqué a los medios.

Por otro lado, el central reconoció que la temporada del equipo blaugrana no es buena al no cumplirse los objetivos, aunque creería lo mismo pese a que el Real Madrid no hubiera ganado el título liguero. “La temporada no es un fracaso pero no es la temporada soñada. No valoro la temporada respecto al rival. Aunque el Madrid no hubiera ganado la Liga y no jugara la final de ‘Champions’, para nosotros sería lo mismo. Tenemos que aspirar a mucho más”, se sinceró.

“La Copa, representando al Barça, creo que se puede aspirar a más. Eso sí, el sábado tenemos un partido importante, significa poder jugar otra competición. Un título más es positivo pero podía haber sido mejor”, reiteró en este sentido.

Un título que se jugará en el Vicente Calderón, ya en su ocaso por el cambio de feudo del Atlético de Madrid. “Es un estadio histórico, carismático. Siempre que fuimos allí los partidos fueron buenos. Hay una rivalidad sana y nueva y les deseo lo mejor en el nuevo estadio. Para los más sentimentalistas será difícil pero para el bien del club es lo mejor”, comentó.

Preguntado por las ayudas arbitrales fue bien claro. “El VAR es totalmente obligatorio porque ayudaría a los árbitros y su trabajo sería mejor. El Madrid ha ganado la Liga porque ha hecho más puntos que nosotros. Pero hemos de reconocer que el arbitraje no ha estado a la altura”, espetó.

Y en cuanto a si vería la final de la Liga de Campeones, que disputarán en Cardiff Real Madrid y Juventus, con la camiseta ‘bianconera’, asestó: “No sé si la podré ver, estaré en un curso en Harvard de ‘business'”.