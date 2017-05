Quique Setién: “Se va identificar al Betis con una forma de jugar”

El nuevo entrenador del Real Betis Balompié, Quique Setién, aseguró que dotará de personalidad al equipo, que de ahora en adelante va a identificarse “con una forma de jugar”, y ha afirmado que tratará de “mejorar” al club para devolverle al lugar “que le corresponde” y para que los aficionados vuelvan a “disfrutar”.

“Tengo una gran confianza en lo que hago. Sé que el equipo va a jugar bien. Que los jugadores van a estar contentos, que van a dar, en la gran mayoría de los casos, la mejor versión de sí mismos (…) Se va identificar siempre al Betis con una forma de jugar. Eso lo puedo asegurar y eso lo vamos a conseguir”, declaró en la rueda de prensa de su presentación en el Estadio Benito Villamarín, donde estuvo acompañado por el presidente de la entidad, Ángel Haro, y el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer.

En este sentido, recordó que ya lo consiguió con el Lugo, al que ascendió a Segunda exhibiendo un gran juego y donde fue “un hombre feliz”, y que sólo abandonó porque “cambió el accionariado”. “Os puedo asegurar que cuando llegué a Lugo, en Segunda B, la gente decía que en Segunda B no se podía jugar al fútbol. Vine con el Lugo a jugar un partido de Copa y ya visteis lo que propusimos aquí con un equipo de Segunda B”, rememoró.

Así, el técnico cántabro auguró que el equipo no va a tener “ninguna duda en cuanto a la forma de jugar”. “Los objetivos, sobre la marcha los iremos viendo. Es obvio que este club es grande y tenemos que ser ambiciosos. Esta ilusión que yo tengo, transmitírsela a nuestra afición. Iremos viendo lo que vamos consiguiendo. Plantearse objetivos concretos es muy difícil y genera posturas que son difíciles de conseguir”, expuso.

Setién señaló que se decantó por el Betis por el “interés de verdad, sincero y serio” que mostró el club, y por la “sintonía” que tiene con la afición verdiblanca. “Para mí, la dimensión de este club cubre todas mis expectativas. El interés que ha mostrado desde que he llegado, la predisposición que he sentido desde que estamos hablando a la hora de colaborar, de ponernos de acuerdo. Sintonía en todo”, expresó, asegurando que convencerá a sus futbolistas de que “van a mejorar” y a los seguidores de que “van a disfrutar”.

“A lo que aspiro es a mejorar a este club, que, en los últimos años, no ha estado donde le corresponde”, dijo. “Soy perfectamente consciente de la responsabilidad que asumo, de dónde vengo. Sé lo que significa el beticismo, lo que significa estar en un club como este. Intentaré por todos los medios estar a la altura”, apuntó.

Por ello, el santanderino está “tremendamente ilusionado y agradecido” por la confianza de la entidad por su apuesta de fútbol. “Entiendo el fútbol siempre a través del balón. La relación que tengo con los jugadores es siempre de tú a tú, porque una gran parte de mí se siente todavía futbolista. Creo que esto es muy importante para sacar el máximo rendimiento de los futbolistas, que todos crean de verdad que lo que vamos a proponer es lo que más nos conviene a todos, lo que más nos gusta”, afirmó. “Creo que no me va a costar mucho convencerles”, previó.

“TRATARÉ DE CONVENCER A CEBALLOS DE QUE CONTINÚE”

Por otra parte, el preparador verdiblanco reconoció que están muy interesados en concretar el fichaje del delantero de Osasuna Sergio León. “Ya fue un jugador que teníamos en lista nuestra. Ha crecido mucho estos últimos años. Si se concreta esta opción estaré encantado, como con cualquiera que venga”, subrayó.

Sobre el extremo Dani Ceballos, del que el club ya desmintió una supuesta negociación con el Real Madrid, Setién explicó que es un jugador sobre el que se puede basar “cualquier proyecto”. “Se ve cuando juega la ilusión, las ganas, el entusiasmo y la calidad que tiene. En la medida que pueda, le trataré de convencer de que aún es muy joven, que puede seguir creciendo. Aún es muy joven y hablaré con él y trataré de convencerle de que continúe. Aquí la gente le quiere, la manera de jugar le va a favorecer”, indicó.

Además, aseguró que Antonio Adán y Rubén Castro tienen contrato en vigor y tendrán “un protagonismo como el que han tenido”. “No contemplo otra cosa en principio. Son dos jugadores con los que contamos y están ahí. Tendrán el protagonismo que tengan que tener, que se ganen con el rendimiento”, afirmó.

Setién explicó también que en la plantilla actual hay cosas que le “gustan” y otras que le “gustan menos”, pero que seguro que va a haber “una coincidencia absoluta con la dirección deportiva a la hora de gestionar la plantilla”, y que por ello se tomarán las decisiones “de manera consensuada”.

Por último, Setién no quiso entrar en polémicas sobre sus desavenencias con el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y aseguró que es “un hombre de consenso”. “He roto, cerrado una puerta que me va a costar. Hay parte de mi sentimiento, de mi corazón, que se va a quedar allí porque he disfrutado mucho. Las circunstancias que se han producido no vienen al caso. Es muy largo y hay que estar allí para saber lo que ha pasado”, concluyó.